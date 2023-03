Ole putter dop i drinken til Ane på fest, uten at hun vet det, for å ha sex med henne. Er dette voldtekt?

02.03.2023 21:00

Vi må ikke gi oss før vi har fått en reell samtykkelov, skriver innleggsforfatterne.

Vi har ikke fått et lovforslag til samtykkelov. Bare ja betyr ja!

Den siste tiden har det vært skrevet mye i mediene om voldtekt. I flere av sakene trekkes det frem at mange i Norge ønsker en samtykkelov, og at regjeringen nå har sendt et lovforslag ut på høring.

Problemet er bare at dette forslaget ikke er et forslag til en samtykkelov.

Forslaget er ikke bra nok

La oss først se på hva et samtykke er.

Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) mener at et samtykke bekrefter at du har tatt et aktivt og frivillig valg om å ha sex. Dette kan komme til uttrykk på mange måter, eksempelvis gjennom ord, handlinger eller berøring.

I lovforslaget inkluderes tilfeller hvor personen motsetter seg den seksuelle omgangen, enten verbalt eller i handling.

Det betyr at tilfeller hvor den utsatte sier nei eller gråter, vil omfattes av voldtektsbestemmelsen.

Dette er et nødvendig fremskritt, fordi det innebærer at noen tilfeller som i dag ikke er omfattet av bestemmelsen, vil bli omfattet. Jurk mener likevel at lovforslaget ikke er bra nok.

Bare ja betyr ja

Av pedagogiske hensyn kan vi si at lovforslaget bygger på en «nei betyr nei»-modell.

For at voldtektsbestemmelsen faktisk skal være samtykkebasert, mener Jurk at den må bygge på «ja betyr ja»-modellen.

Etter en slik modell vil det være opp til den som initierer til sex, å forsikre seg om at den man ønsker å ha sex med, også ønsker dette: Fordi bare ja betyr ja.

Er dette voldtekt?

La oss gi dere et eksempel.

Ane er bartender og på vei hjem fra jobb. Hun legger merke til at en mann følger etter henne. Han er ruset, kraftig bygget og mye sterkere enn Ane. Han tar henne igjen og sier «jeg har sett på deg i hele kveld og vil ha deg».

Ane er svært redd. Hun tenker rasjonelt over hvordan hun kan komme seg ut av situasjonen med livet i behold og med minst mulig skade. Det er midt på natten og langt fra nærmeste boligbygg.

Hun velger å forholde seg rolig, men gjør som hun får beskjed om når mannen ber henne kle av seg. Hun er passiv når han har seksuell omgang med henne.

Er dette voldtekt?

Vi tar et eksempel til.

Ole putter dop i drinken til Ane på fest, uten at hun vet det, for å ha sex med henne ved å utnytte hennes nedsatte tilstand (som oppsto på grunn av rusen). Ane er svært ruset, men hun er ikke helt bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, som er vilkårene for voldtekt i dag.

Er dette voldtekt?

Ifølge lovforslaget vi har fått fra regjeringen, er svaret «nei» på begge spørsmålene.

Alle former for ufrivillig sex bør være voldtekt

Sverige, Danmark, Finland og Island svarer «ja» på spørsmålet om alle former for ufrivillig sex bør være definert som voldtekt.

Det mener Jurk at Norge også bør gjøre.

I eksemplene er det ikke brukt makt eller tvang. Ettersom lovforslaget krever at du viser at du ikke har lyst i ord eller handling, vil Ane ikke anses å være utsatt for en voldtekt.

Jurk mener det er bekymringsfull at ansvaret skal påhvile den utsatte.

Konsekvensene av lovforslaget vil være at personer som ikke ønsker seksuell kontakt, men som forholder seg passive, vil kunne oppleve en voldtekt uten at det omfattes av lovbestemmelsen.

Vi mener at det sender feil signal om at initiativtager kan forutsette et samtykke helt til vedkommende får et nei.

Sex uten samtykke er skadelig, farlig og ulovlig

Voldtekt skal aldri handle om en plikt til å si ifra.

Vi må skifte fokus fra om den utsatte gjorde motstand til om den initiativtagende part faktisk fikk et samtykke. I tillegg må samtykke ses i lys av den konkrete situasjonen, som ved truende omstendigheter eller neddoping.

Sex uten samtykke er skadelig, farlig og ulovlig. Dette må voldtektsbestemmelsen vår gjenspeile.

En samtykkelov er foreløpig ikke på vei. Vi må ikke gi oss før vi har fått en reell samtykkelov.