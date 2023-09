Merkelige beskyldninger

Publisert: 11.09.2023 23:30

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Aftenposten 6. september skriver Per-Christian Selmer-Anderssen om det han betegner som en skjevhet i norsk teater. Han mener at blant andre Oslo Nye Teater undervurderer publikumssuksesser, og etterspør relevant og radikalt teater også på hovedscenene.

Kritikken retter han ved å sammenligne billettsalget på småscenene med det han kaller «tradisjonell dramatikk» på hovedscenene. Eksemplifisert med «En folkefiende» og «Hvem er Ernest» ved Oslo Nye Teater. Selmer-Anderssen mener å sette fingeren på en reaksjonær og kommersiell strategi.

Selmer-Anderssen hevder at den pågående forestillingen «Rasisten» blir tatt av plakaten fordi vi, ifølge ham, er «desperate etter suksess på hovedscenene». Han tar feil. «Rasisten» er en del av teaterets repertoar denne høsten. Forestillingen spiller hele perioden den er planlagt å spille. Den er en suksess, og det er en vandreforestilling som spiller på hele teaterhuset.

Selmer-Anderssen beskylder oss videre for å underkjenne kunstnerisk verdi til fordel for å prioritere inntjening på det han betegner som «borgerlig teater». Hva han mener borgerlig teater betyr er uklart, men igjen, han tar feil.

Teater er mer enn et regnestykke. Teater handler om scenekunst. Hva som er en suksess, handler om mer enn inntjening.

Publikummet til «Rasisten» er like verdifullt som publikummet til «En folkefiende». Å drive et teater er ikke et nullsumspill der den enes suksess er den andres misere.

Vi leter etter en balanse mellom det nye og det etablerte, tradisjon og innovasjon. Slik oppstår det en utveksling mellom tider og en dialog på tvers av generasjoner, klasse, demografi og bakgrunn.

Det er overraskende at en teateranmelder setter opp en forenklet motsetning mellom «Folket vs. Oscar Wilde». Klassiske tekster er gjenstand for nytolkninger for vår tid og for dagens publikum, og «En folkefiende» er et godt eksempel på nettopp det.

Runar Hodne

Teatersjef, Oslo Nye Teater