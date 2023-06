Partiene sliter med å få unge til å stille til valg. Han er én av få under 30 år i norske kommunestyrer.

I 2015 ble Andreas Landmark (SV) valgt inn i Kristiansand bystyre i en alder av 18 år.

Lokaldemokratiet trenger flere unge folkevalgte.

18.06.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I norske kommunestyrer er aldersgruppen 18–30 år kraftig underrepresentert. Ifølge NRK er kun én av ti som sitter i kommunestyret, under 30 år. Det er bekymringsfullt.

Unge og unge voksne er viktige i politikken for å sikre representasjon, og det er vi som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som føres i dag.

Selv ble jeg valgt inn i Kristiansand bystyre i en alder av 18 år. Da jeg kom inn i 2015, var jeg både spent og glad. Men jeg var også redd for lange saksdokumenter og tungrodde og byråkratiske prosesser. Prosesser jeg var redd for at det var vanskelig for en ung politiker å sette seg inn i og delta aktivt i.

Erfaringen etter åtte år er at kommunepolitikken inneholder lange møter og komplekse saksdokumenter, men mine perioder i kommunestyret har sjelden føltes kjedelige eller meningsløse. I Kristiansand har det til tider kanskje heller vært for mye av det gode.

Det å være folkevalgt er et stort privilegium, siden man får mulighet til å være med på å forme utviklingen i sin egen kommune. Kommunestyrearbeid kan være en tålmodighetsprøve, men tunge prosesser og gjentagende debatter fører ofte til viktige vedtak som har betydning for innbyggerne og lokalsamfunnet ditt.

Det gjør lokalpolitikken viktig og meningsfull.

Legitime grunner til å la være

Nå nærmer det seg et nytt valg, og flere partier melder igjen at de sliter med å få unge til å stille på liste. Det er alvorlig, men på mange måter også forståelig.

Fire av ti folkevalgte sier at de er blitt utsatt for hatefulle ytringer og trusler. Jo yngre man er, jo større sannsynlighet er det for at man har vært utsatt for hatefulle ytringer. Da er det ikke vanskelig å forstå at unge og unge voksne er underrepresentert i kommunestyret. Det taper demokratiet på.

Foran et nytt valg er det naturlig å gå flere runder med seg selv om man ønsker gjenvalg. Denne gangen måtte jeg selv gå noen ekstra runder. Det skyldtes at lokalpolitikken i Kristiansand de siste årene har vært preget av destruktive krefter og lite konstruktive debatter.

Men jeg ønsker å være med videre.

Hovedgrunnen er at det er i lokalpolitikken man kommer tettest på innbyggernes hverdag, og at det ofte er stort engasjement. Det gjør at sakene som diskuteres, faktisk har interesse, og at utfallet av en sak er viktig og skaper debatt.

Kommunen har en viktig rolle som samfunnsbygger og -utvikler i Kommune-Norge. Jeg har vært med på store prosesser og prosjekter som har betydning for byen i dag, og som jeg tror vil bli sett på som viktige vedtak om 10 og 20 år. Noen vedtak har jeg vært uenig i, mange har jeg støttet.

Valget i september er ikke langt unna

I Kristiansand har flere av de store sakene og debattene ikke vært konsensuspreget, men skapt stor debatt både blant innbyggere og folkevalgte. Til tider har de debattene vært krevende, spesielt siden ordskiftet har vært relativt tøft, lite konstruktivt og med stort personfokus.

Det gjør det enda viktigere at unge deltar i debattene. Fordi sakene betyr noe for kommunens utvikling, og det er vi unge som skal leve i og styre kommunen i fremtiden.

Vi lever i en tid hvor de avgjørelsene vi tar i morgen, vil være avgjørende for hvilken fremtid vi skaper. Skal vårt representative demokrati fungere i dag og i fremtiden, må unge folk stille til valg, og ikke minst gjenvalg.

Da er det viktig å snakke opp viktigheten av å være med og bestemme lokalt. Kanskje viktigst av alt er det at de som deltar aktivt i dagens samfunnsdebatt, bidrar til et debattklima hvor flere ønsker å delta.