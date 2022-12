Fra alle oss til alle dere: et tryggere arbeidsliv!

Marte Mjøs Persen Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Det er viktig for meg at den arbeidskraften som faktisk er tilgjengelig, omfattes av sikkerhetsnettet og rettighetene som arbeidsmiljøloven gir, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (bildet).

Det stemmer selvsagt ikke at regjeringen kaster folk ut i det uvisse.

Regjeringen vil at arbeidsfolk skal få mer makt over egen hverdag. Vi vil sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Derfor strammer vi inn bruken av innleie fra bemanningsbyråene.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel, hevder i et innlegg i Aftenposten at regjeringen kaster folk ut i det uvisse på grunn av forslag om forbud og innstrammingene. Det stemmer selvsagt ikke. Vi vil ha trygge og forutsigbare arbeidsforhold. For å få til det er blant annet en innstramming i innleiereglene nødvendig.

Ikke tre nøtter til askepott

I byggenæringen i Oslo-området har omfanget av innleie lenge vært for høyt. Det er flere problemer med det. Det å være innleid over tid er forbundet med lavere lønn.

I tillegg investerer arbeidsgiver mindre i kompetanseheving blant ansatte som bare er kortvarig innom bedriften. Dette kan svekke produktivitetsutviklingen.

Høy grad av innleie kan også bidra til rekrutteringsproblemer. Vi trenger tusenvis av nye, dyktige fagarbeidere fremover. Utsikter for trygge, faste stillinger gjør det mer attraktivt å søke seg til bransjer som i dag forbindes med uforutsigbarhet.

Nødvendig sikkerhetsnett

Forslagene vil ha konsekvenser for virksomheter som bruker mye innleie. Men det vil ikke endre bedriftenes behov for kvalifisert arbeidskraft. Vårt formål er ikke å endre behovet for arbeidskraft i for eksempel byggenæringen, men å bedre ansettelsesvilkårene til menneskene som jobber der.

Det er viktig for meg at den arbeidskraften som faktisk er tilgjengelig, omfattes av sikkerhetsnettet og rettighetene som arbeidsmiljøloven gir.

Og det vil fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft fra andre produksjonsbedrifter.

Vi skal også sette i gang et forskningsprosjekt for å følge med på hvilke virkninger lovendringene får. Resultatene vil inngå i et arbeid med å evaluere tiltakene. Vår jobb er å sørge for klare spilleregler som understøtter trygge og gode jobber. Med ordnede arbeidsforhold og en lønn du kan leve av.