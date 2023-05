Veispinn fra Moxnes

19.05.2023 02:00

Nylig hadde Rødts partileder Bjørnar Moxnes et utspill i Aftenposten der han kaller veiselskapet Nye Veier for ineffektivt og byråkratiserende. Du må representere Rødt for å fremstille helhetlig og raskere veibygging til en lavere kostnad som en fiasko.

Nye Veier er en stor suksess, og realiteten er at selskapet har redusert kostnadene ved veiutbygging. I sin nåværende portefølje sparer Nye Veier samfunnet for over 33 milliarder kroner, hvor omtrent 10 milliarder er økt samfunnsnytte og 23 er reduserte kostnader. Det fører også til innovasjon i sektoren, som gjør at vi også kan få mer ut av hver krone.

Mange veistrekninger i Norge er trafikkfarlige, og flere av veistrekningene som blir bygget i regi av Nye Veier, har tidligere hatt en høy ulykkesstatistikk. Det å bygge nye veier betyr også at det bygges mer trafikksikre veier.

Trond Helleland, Høyre