Dette er Oslos nye skamplett

06.01.2023 10:00

forrige





fullskjerm neste Boligprosjektet Middelthunet er ikke bare blitt en skamplett for Oslos bolig- og byplanpolitikk, men for byen som helhet, mener Astrid Skjerven. 1 av 2 Foto: Signe Dons

For Majorstuen har Middelthunet ført til fortetning og mørke utearealer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Boligprosjektet Middelthunet på Majorstuen er ferdig. Det er på tide å gjøre opp status.

Majorstuen var tidligere et strøk som besto av lave blokker med romslige utearealer. Etter hvert ble det kjent at en del av området ved Colosseum park var kjøpt opp av Obos og Veidekke AS og skulle «utvikles» i samarbeid med LOF Arkitekter. Det prisbelønte Nordea-bygget og en karakteristisk funkisblokk skulle rives, og tre boligtårn på 24 etasjer skulle oppføres.

Etter protester fra beboerne og innspill fra Byantikvaren ble et nedskalert prosjekt med tårn på henholdsvis 14, 12 og 10 etasjer godkjent av Plan- og bygningsetaten og Oslo byråd. Mediene var merkelig tilbakeholdne i sine kommentarer.

Tun kledd i kunstgress

Det ferdige bygningskomplekset har et knøttlite «tun» kledd med kunstgress. Boligtårnene har prefabrikkerte plater, og vindusåpningene er plassert uten tanke for fasadevirkning.

Leilighetene har vegger som ikke kan flyttes, og bærende pilarer midt i stuen. Dette viser arkitektfirmaets manglende evne til kreativitet. Prisene er likevel noen av byens høyeste. Flere av kjøperne er allerede eiere av minst én bolig.

Monolittens vitalistiske fallos danner en slående kontrast til de kolossale boligtårnenes grelle pengegriskhet

Toppleilighetene er blant de dyreste omsatt i Oslo, solgt for opptil 52 millioner. Det dreier seg med andre ord ikke om et prosjekt som bidrar til å løse Oslos boligproblem, og har lite å gjøre med Obos’ policy om å skape boliger for folk flest.

Overdimensjonert utvekst

For Majorstuen har Middelthunet ført til fortetning og mørke utearealer. Den urbane strukturen har fått en overdimensjonert utvekst. Spesielt går det ut over Frognerparken og Vigelandsanlegget, som foruten å være en oase for byens beboere er en av Norges største turistattraksjoner. Parken utgjør en slående motsetning til boligkompleksets manglende estetiske kvaliteter. Monolittens vitalistiske fallos danner en slående kontrast til de kolossale boligtårnenes grelle pengegriskhet.

Middelthunet er ikke bare blitt en skamplett for Oslos bolig- og byplanpolitikk, men for byen som helhet.