Ingen skal måtte selje kroppen sin. Følg opp sexkjøpslova!

NRK Brennpunkts undersøkingar viser at over 300 kvinner reiser mellom 80 massasjesalonger og selger sex.

Vi reknar med at politimeistrar i det ganske land er like forferda over den siste tida sine avsløringar som oss, og ser fram til at tiltalene kjem.

7. desember kunne NRK Brennpunkt avsløre at dei i nesten to år har kartlagt thaimassasjemiljøet i Noreg. Funna deira syner at 75 prosent av salongane tilbyr seksuelle tenester.

Talet burde sjokkere. Det gjer det på sitt vis, men på same tid har dei fleste av oss høyrd nok vitsar på kostnad av thaimassørar til ikkje å ramle av stolen.

Sårbare menneske blir utnytta

12. desember følgde NRK opp med ei sak om mødrer som lar, eller legg til rette for at, døtrene deira kan selje sex. Felles for kvinnene i thaimassasjemiljøet er minoritetsstatus i det norske samfunnet. Somme snakkar ikkje norsk og meistrar dårleg engelsk. Somme kom til landet via ekteskap til norske menn, som av ulike grunnar ikkje var haldbare.

Felles for dei alle er behovet for økonomisk stabilitet, og for enkelte eit ønskje om å støtte familie i utlandet.

VG har avslørt at ei norsk nettside for sugardating som eigaren hevda vart stengt i 2021, så seint som i haust enno hadde aktive annonsar. Fleire mindreårige har fått registrere seg på sida. Svensk politi har følgd med på sida. Kvar er det norske?

Loven gjer kjøp av sex straffbart, så kvar er politiet?

NRK har òg vist at aleinemødrer er blitt møtt med tilbod om sex i bytte mot pengar eller varer når dei har bede om hjelp til jul via Finn.no. Kvinna som var intervjua i den aktuelle saka, har politimeldt førespurnadane. Her forventar vi at politiet aktivt føl opp.

I Noreg trådde sexkjøpsloven i kraft i 2009. Loven gjer kjøp av sex straffbart, så kvar er politiet?

Det er viktig å understreke at sexkjøpslova ikkje kriminaliserer sal av sex. Det er kjøparen og den som profitterer på andre sitt sal, som kan og skal verte straffa. Det overveldande fleirtalet av dei som sel sex, tilhøyrar marginaliserte grupper i samfunnet.

Politimeistrane må vakne

Vi som samfunn skuldar desse kvinnene hjelp. Vi trenger tiltak som opphald på sjølvstendig grunnlag for kvinner som gifter seg med nordmenn, og opphaldsløyve til ofre for trafficking. Vi trenger exit-program for kvinner i prostitusjon, og vi trenger politimeistrar som aktivt følgjer opp sexkjøpslova!

Så lenge det er etterspurnad, vil det finst offer for prostitusjon.

Ved å nedprioritere feltet legg vi til rette for at menneskehandlarar vil halde fram. Om politiet effektivt etterforskar og tar ut tiltale mot sexkundar og hallikar, og om politikarane gjer endringar som sikrar tryggleiken til kvinnene, vil vi nå eit punkt der vitsar om thaimassørar vert forelda, og folk i fattigdom slepp førespurnadar om sex når dei ber om hjelp til jul.

I arbeidet for ei verd der ingen skal måtte selje kroppen sin for å få det dei trenger, må politiet gjere sin del. Vi trenger omfattande politiske endringar for å få bukt med fattigdomsproblematikk, men utan å kvele etterspurnaden, kjem vi ikkje i mål. Vi reknar med at politimeistrar i det ganske land er like forferda over den siste tida sine avsløringar som oss, og ser fram til at tiltalene kjem.