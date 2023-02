Alle fornybarteknologier må til!

01.02.2023 23:00

Det brenner et blått lys for grønn omstilling, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid 16. januar og oppfordrer til et felles kraftløft. Rapporter viser at Norge har et økende kraftbehov om vi skal omstille norsk industri og nå klimamålene.

Forutsetningen for et kraftløft er at ny sol- og vindkraft balanseres med regulerbar vannkraft. Fornybare energikilder må spille sammen for å løse kraftunderskuddet. Sol og landvind kan komme fort, havvind kan gi mye kraft, og vannkraft vil sikre balansekraft når det ikke blåser.

Statkraft vil bidra til nødvendig kraftutbygging. Vi er i dialog om 1 TWh vindkraft på Moifjellet og har store ambisjoner for havvind i Nordsjøen. Vi planlegger fem store effektutvidelser ved norske vannkraftverk, som kan gi 2 GW ny effekt.

Storstilt kraftutbygging krever gode prosesser og god forankring. Ledetidene varierer i dag fra 7 til 12 år avhengig av teknologi. Forenklinger må til. Statkraft vil bidra til raskere utbygging. Forutsigbare rammebetingelser og raskere konsesjonsprosesser vil bidra til mer kraft og mer fleksibilitet – og dermed lavere kraftpriser og flere grønne industriprosjekter.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft