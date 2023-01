Hvorfor vil Nato ha Tyrkia som medlem?

28.01.2023 23:00

Kort sagt, søndag 29. januar.

Hvorfor er det ikke flere som stiller spørsmål ved at Nato har Tyrkia som medlem? Et land styrt av en udemokratisk leder som bruker religion for å manipulere befolkningen?

Kanskje Tyrkia til tross for sin strategiske beliggenhet og store hær burde ekskluderes fra Nato til fordel for Sverige. Det kan være uheldig for Nato å inkludere land med totalt andre verdier enn annen kultur.

Tyrkia er blitt rangert som 103 blant 167 land i den siste utgaven av The Economist Intelligence Units (EIU) Democracy Index. 167 land graderes der fra 0 til 10 basert på 60 indikatorer som valgprosess og pluralisme, hvordan regjeringen fungerer, politisk deltagelse, demokratisk politisk kultur og borgerlige friheter. Tyrkias poengsum er på 4,4 og faller under kategorien «hybridregime», det nest laveste etter «autoritært regime».

Erik Ranheim, Kolbotn