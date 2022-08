Hva kan gå galt ved det ukrainske kjernekraftverket Zaporizjzja?

Per Strand Direktør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Det verste som kan skje, er krigshandlinger som gir direkte treff på en av reaktorene, skriver Per Strand om kjernekraftverket Zaporizjzja (bildet).

Det er første gang noensinne det pågår militære handlinger på og ved et operativt kjernekraftverk. Kampene ved Zaporizjzja bekymrer oss av flere grunner.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger nøye med på aktiviteten rundt kjernekraftanlegget Zaporizjzja.

Det verste som kan skje, er krigshandlinger som gir direkte treff på en av reaktorene. Kjernekraftverk er ikke konstruert for å stå imot krigshandlinger. Et utslipp av radioaktive stoffer kan gi alvorlige konsekvenser for helse, miljø og næringsinteresser.

Vi er også bekymret for mulige skader på kritisk infrastruktur, som strøm- og vanntilførsel, som kan sette driften av anlegget ut av spill.

Vår tredje bekymring er arbeidsforholdene for de ukrainske arbeiderne. Å drifte et kjernekraftverk krever høy grad av årvåkenhet og klar ansvarsfordeling. Det ukrainske mannskapet ved Zaporizjza er nå under russisk militær kontroll.

For at et utslipp av radioaktive stoffer skal kunne få konsekvenser i Norge, må de radioaktive stoffene bli ført høyt opp i luften, som følge av brann, eksplosjon eller lignende. Deretter må vind- og værforhold føre de radioaktive stoffene mot oss. Avstanden mellom Ukraina og Norge gjør at konsentrasjonen av et eventuelt utslipp vil tynnes ut på veien.

Basert på erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken vurderer DSA at det først og fremst kan bli aktuelt med tiltak i deler av næringsmiddelproduksjonen ved et alvorlig scenario i Ukraina, med vindretning mot Norge og radioaktivt nedfall.

Krigen har gjort det vanskelig for kjernekraftverkene å få tak i utstyr som de trenger til vedlikehold. Norge har i flere år samarbeidet med Ukraina om atomsikkerhet. Derfor kunne vi raskt bidra med leveranser av utstyr da krigen brøt ut. Norge har blant annet anskaffet måleutstyr til grensekontrollmyndighetene og bidrar fortløpende med teknisk utstyr til Rivne kjernekraftverk.