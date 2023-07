Kommunen ber borettslaget mitt fjerne sprøyter fra fortau. Er det greit?

Innleggsforfatter bor ved Brugata i Oslo.

Vi merker veldig godt at vi bor ved siden av Oslos største åpne rusmiljø. Dessverre opplever vi kommunale etater som fraværende.

02.07.2023 08:00

Oslo kommune straffer beboere i sentrum for problemer knyttet til rusmiljøet på Grønland. De burde i stedet gå i dialog.

Som beboer ved siden av Brugata er jeg ikke overrasket over at narkotikasalg er blitt et tema i valgkampen. Det som derimot har overrasket meg, er at kommunen har pålagt mitt borettslag et miljøgebyr for manglende fjerning av sprøyter fra fortau. Jeg hadde forventet dialog med innbyggerne. Isteden får vi altså et gebyr.

At det stilles krav til beboerne i området, er nødvendig. Vi er viktige støttespillere for nærmiljøet. Jeg har hørt flere historier om naboenes forsøk på å få til dette. Så langt har lite skjedd. Frivillige organisasjoner har begrenset kapasitet, og politiet, som vi har god dialog med, er overbelastet.

Vi ønsker å bidra til et trygt nabolag for alle, spesielt de mest sårbare. Vi trenger dialog, mer fellesskap og konkrete tiltak for å løse utfordringene, ikke gebyrer.