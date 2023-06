Legemiddelindustrien, pasientforeningene og staten må samarbeide

24.06.2023 00:00

I et felles debattinnlegg i Aftenposten 19. juni etterlyser 45 pasient- og pårørendeorganisasjoner et godt samarbeid for å gi pasienter raskere tilgang til nye legemidler.

Alle vil tjene på at legemiddelindustrien, pasientforeningene og staten jobber sammen for å nå dette målet. Tallene viser at det fortsatt tar for lang tid før et nytt legemiddel kommer pasienten til gode. Norge bruker i snitt 443 dager på å godkjenne et nytt legemiddel, og systemet er ikke rigget for å håndtere nye, persontilpassede og avanserte terapier. Særnorske krav til dokumentasjon forsinker ofte prosessen.

I arbeidet med ny stortingsmelding for prioritering i helsetjenesten bør man se på hvor mye et godt leveår er verdt i ulike sektorer. I dag har staten for eksempel lavere betalingsvillighet for et nytt legemiddel enn for et trafikksikkerhetstiltak – som skal redde det samme livet.

Legemiddelindustrien ønsker å bidra med kunnskap og kompetanse for at systemet skal bli best mulig. Vi ser frem til å bli involvert i prosessen slik at norske pasienter får tilgang til nye innovative legemidler så raskt som mulig.

Leif Rune Skymoen, administrerende direktør, Legemiddelindustrien