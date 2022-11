Om bord på Air France følte jeg meg som en potensiell overgriper – kun fordi jeg er mann

Flyselskapet Air France diskriminerer menn, mener innleggsforfatteren.

En mann som satt ved siden av to barn som reiste alene, representerte visst fare.

Jeg er en tobarnsfar midt i 50-årene. For første gang har jeg opplevd en situasjon hvor jeg følte meg diskriminert for å være mann. Det skjedde under en reise med mitt lands nasjonale flyselskap Air France, på vei fra Oslo til Paris.

«Monsieur, kan du bytte plass?»

Flyet var helt fullt, og jeg hadde installert meg komfortabelt i setet mitt bakerst i flyet langs midtgangen. På samme rad var det tilsynelatende to ledige seter inntil to barn på rundt 8 og 11 år ble plassert på setene ved siden av meg. Barna reiste alene.

Dørene var så vidt lukket da en mannlig flyvert kom bort til meg:

«Monsieur, kan du bytte plass, vær så snill.»

«Hvorfor det?» spurte jeg.

«Du sitter ved siden av mindreårige som reiser alene.»

«Ja, vel. Hva så?»

«Da kan du ikke sitte ved siden av disse barna», svarte flyverten.

«Hva er grunnen til det?»

«Det er loven.»

«Hvilken lov?» spurte jeg høflig.

«Nei, jeg mener faktisk våre interne regler i Air France», korrigerte han seg selv.

«Og hva sier denne forskriften? Jeg vil gjerne se den ...»

«Ja, ja, men ikke med én gang, for vi må dra. Vi er allerede sent ute.»

Mistenksomme blikk

Jeg samlet rolig sammen tingene mine og byttet plass med en ung kvinne på den andre siden av midtgangen. Samtidig kjente jeg mange passasjerers blikk på meg. Blikkene var ikke spørrende, men mistenksomme.

Plutselig var jeg blitt en «bad guy». En mann med noen grå hår som satt ved siden av to barn som reiste alene, representerte fare. Jeg var en potensiell sexovergriper som må holdes unna barn.

Etter hvert kom kabinsjefen til meg med nettbrettet sitt med Air France-reglene. Og der sto det at om flyet er fullt, må passasjeren ved siden av barn som reiser alene, være en kvinne.

«Det er et forebyggende tiltak. Dette kan oppleves som en sexistisk praksis, og vi forstår at dette er ukomfortabelt for Dem», sa kabinsjefen.

Det er et klart budskap mellom linjene i denne regelen: Alle menn er potensielle overgripere, mens alle kvinner er beskyttende og omsorgsfulle.

Bra med likestilling, men ...

De siste årene har vi i Frankrike endelig sett eksemplariske fremskritt på veien mot likestilling. Det er blitt en bevissthet rundt all diskrimineringen og de seksuelle overgrepene der kvinner og mindreårige er ofre. Det er kjempeviktig, og kampen må fortsette.

Men det blir en kortslutning å si at menn generelt er farlige som villdyr. Det handler her å dekonstruere selve maskuliniteten, som spontant forbindes med noe giftig som man må beskytte seg selv mot.

Det blir en kortslutning å si at menn generelt er farlige som villdyr

Jeg er glad for min filosofiske franske utdannelse. Så jeg vet fra Jean-Paul Sartre at «eksistens går foran essens». Men i dette tilfelle er ikke Air France i prosessen å «essensialisere» det maskuline kjønnet ved å putte alle menn i samme bås.

Jeg er ikke sikker på at vi vil oppnå bedre likestilling i vårt vestlige samfunn med slike skjulte regler som karikerer menn, og delvis også kvinner, som blir redusert til en morsrolle.

På bakerste rad i Air France-flyet prøvde flyvertene å få meg til å tenke på noe annet. Jeg fikk servert et glass ekte champagne i en pappkopp. Jeg takket ja, men champagneboblene hadde en bitter smak!