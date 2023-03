Feil å stemple en 46 år gammel artikkelserie i Klassekampen som antisemittisme

Torkel Brekke (bildet) har skrevet bok om antisemittisme på venstresiden og bruker artikler fra Klassekampen i 1977 og 1979 som eksempler.

Torkel Brekkes kronikk er sørgelig lesning.

28.03.2023 22:00

«Venstresiden må ta på alvor at antisemittisme også finnes i deres leir», skriver professor i religionshistorie og leder av Civita-akademiet Torkel Brekke i Aftenposten.

Kronikken er patetisk lesing. Som eksempel på antisemittisme på venstresiden må Brekke tilbake til artikler i Klassekampen for 45 år siden. Vi er selvsagt glade for at han ikke finner eksempler på antisemittisme av nyere dato. Men er det slik Brekke hevder, at «Klassekampens påstander i 1977 var grove antisemittiske løgner»?

Vi har gått gjennom de fire artiklene som ble publisert fra 5. oktober 1977. En av Brekkes groveste påstander er at det står i Klassekampen at «sionistene er medskyldige i folkemordet på jøder». Dette er blank løgn og står ikke i Klassekampen. Vi kan heller ikke finne noen av de andre tekstene som ifølge Brekke er antisemittiske.

Klassekampen hevder at det foregikk et samarbeid mellom sionister og nazister i de første årene med nazistyre. Dette er det samme som den jødiske filosofen Hannah Arendt skriver i boken «Eichmann i Jerusalem». Her står det at sionistene så positivt på nazipolitikken fordi den gjorde det umulig for jøder å assimileres i Europa. Dermed kunne flere bli tvunget til å reise til Palestina. Bare et svært lite antall jøder hadde valgt å reise til Palestina før naziterroren tvang dem til det. Arendt viser også til at det foregikk en rekke former for samarbeid mellom «jødiske utsendinger fra Palestina» og Gestapo og SS SSForkortelse for Schutzstaffel, en paramilitær fløy av det tyske nazistiske partiet NSDAP. Dette samarbeidet er dokumentert av en rekke historikere, blant annet av Einhart Lorenz i hans grundige bok «Jødenes Historie i Europa».

Brekke skriver at sionistene jobbet for å skape et jødisk hjem i Palestina. Så uskyldig var nok ikke sionismen. Målet var å bygge en stat der alle jøder i verden automatisk har rett på statsborgerskap. Dette kunne de bare oppnå ved brutalt å fordrive det palestinske folket.

Sionismen er Israels statsideologi. Israels venner gjør det de kan for å dekke over sionismens brutale historie. Dagens Israel, med en regjering som terroriserer palestinere terroriserer palestinerehttps://www.fn.no/konflikter/palestina, viser hvor langt sionismen kan gå om den ikke blir stanset. Klassekampens artikler på 70-tallet var viktige bidrag i opplysningsarbeidet for å avsløre den sionistiske ideologien.