Mer kraft er nødvendig for å sikre gassproduksjon på Melkøya forbi 2030

LNG-anlegget på Melkøya er en kompleks og utfordrende fabrikk som gjør modifikasjoner krevende, skriver Trond Bokn.

Elektrifiseringen av anlegget er et av de største klimatiltakene i Norge.

11.04.2023 22:00

Snøhvit Future er det største industriprosjektet i Nord-Norge. Det kutter utslipp og bidrar til energisikkerhet i Europa. Snøhvit-partnerne har i mer enn ni år jobbet med studier, analyser og prosjektutvikling.

Elektrifisering, CCS (karbonfangst- og lagring) og delelektrifisering med CCS er konseptene som er vurdert. Målet er mer kraft for å opprettholde produksjonen utover 2030 samtidig som vi kostnadseffektivt kutter klimagassutslipp. Etter grundige evalueringer ble elektrifisering valgt i 2019.

Elektrifisering gir de største utslippsreduksjonene på Melkøya på den mest kostnadseffektive måten. Beslutningen er basert på 15 års driftserfaring av Snøhvit-feltet, oppdaterte data om anlegget og vår samlede kompetanse innen prosjektgjennomføring og CCS.

Viktig for Equinor, men komplisert på Melkøya

Karbonfangst- og lagring er et prioritert satsingsområde for Equinor. Vi har lang erfaring og er involvert i flere store prosjekter som skal utvikle denne teknologien videre.

LNG-anlegget (LNG er flytende naturgass, red.anm.) er en kompleks og utfordrende fabrikk som gjør modifikasjoner krevende. CCS-kostnadene blir høye. Ikke på grunn av CO₂-rensingen, men integrasjonen av renseanlegget til LNG-fabrikken.

Integrasjon av CCS gir et stort arbeidsomfang, krever arealutvidelser av Melkøya og 170 dagers nedstenging og utsatt gasseksport. Vi vurderer at det er behov for ny rørledning, brønn og trolig nytt reservoar for deponering.

Nye beregninger viser at en CCS-løsning vil koste 37 milliarder kroner. Det er nesten tre ganger mer enn prosjektet som er levert til myndighetene. Fangstanlegget står for anslagsvis 30 prosent av kostnadene, anleggsintegrering inkludert landkompresjon 53 prosent og kostnader for transport og lagring resten.

Siden 2019 har kostnadsnivået økt betydelig, særlig på grunn av et stramt leverandørmarked og inflasjon. Vi venter at en oppdatert CCS-vurdering vil gjøre utbyggingen enda dyrere.

Risikoen for forsinkelse og kostnadsoverskridelser er høy, og det vil påløpe store kostnader som utfordrer fremtidig lønnsomhet. Derfor kan ikke partnerskapet anbefale en full CCS-utbygging basert på eksisterende turbiner på Melkøya.

Uten mer kraft faller norsk gasseksport

I tillegg til klimakutt handler prosjektet om å sikre drift etter 2029. Når trykket faller i gassreservoarene, er vi avhengig av Snøhvit Future for å sikre tilstrekkelig strømming av gass til anlegget. Hvis ikke faller norsk gasseksport.

Med kompresjon kan vi opprettholde høy gasseksport også etter 2030. Landkompresjon trenger mer kraft, og en CCS-løsning ville i tillegg kreve enten flere gassgeneratorer eller ny krafttilførsel.

Snøhvit Future-prosjektet innebærer investeringer på 13 milliarder kroner for å videreutvikle Hammerfest LNG frem mot 2050. Inkludert ringvirkninger bidrar anlegget med nær 900 årsverk i Nord-Norge. Det forventes at om lag 70 prosent av verdiskapingen i utbyggingsfasen tilfaller norske bedrifter. Tiltaket har en solid økonomi og vil bidra til å skape store verdier og ringvirkninger i flere tiår fremover.