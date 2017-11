Pensjonsreformen som ble innført fra 2011, ga visse innstramninger i fremtidige pensjonsutbetalinger fra folketrygden, først og fremst gjennom levealderjusteringen. En undersøkelse utført for KLP og offentliggjort i Klassekampen i mars, viser at budskapet har sunket inn. Mange unge frykter at de får lav pensjon.

Dystert bilde tegnes

Regjeringen har fått et uvanlig bredt flertall på Stortinget med seg på en (altfor) gunstig ordning for individuell pensjonssparing (IPS), innført fra i går. Budskapet er at du må spare mer på egen hånd.

Storebrand, som nå driver omfattende markedsføring av IPS-ordningen, tegner et dystert bilde:

«Folk i 30-40-årene får dermed en betydelig lavere pensjon enn dagens pensjonister. Jeg, som er født i 1970, må jobbe til jeg er drøyt 70 år for å få den samme pensjonen som mine foreldre», sier direktør for informasjon og næringspolitikk, Jan Otto Risebrobakken, på selskapets egne nettsider.

Misvisende

Så effektivt har dette vært, at Minerva, der jeg selv jobber, publiserte en misvisende kommentar her om dagen, der det også påstås at fremtidens pensjonister vil få mindre enn dagens.

Aftenposten støttet i går på lederplass IPS-ordningen og skrev: «For mange nordmenn, særlig unge, vil det å logge seg inn på pensjonskalkulatoren www.minpensjon.no gi en kalddusj.»

Ja, det tror jeg nok. Disse kalkulatorene, også NAVs egen, mangler nemlig et viktig element: At vår pensjonsopptjening i folketrygden justeres opp hvert år i samsvar med gjennomsnittlig lønnsutvikling. Den summen du får ut av kalkulatorene, og de fleste regnestykker som presenteres i mediene, tar ikke hensyn til dette.

Merkelig

Reallønnsøkningen de siste 50 årene har vært omkring 2 prosent årlig. Det finnes ingen garanti for fremtiden, men sannsynligvis vil reallønningene, og dermed også folketrygdens pensjoner, fortsette å øke, muligens i et litt lavere tempo. Over tid blir dette betydelige påplussinger. Det er rett og slett ikke sant at dagens 30–40 åringer kan se frem til lavere pensjon enn dagens pensjonister, regnet i inflasjonsjusterte kroner.

Nei, de får langt høyere pensjon enn dagens pensjonister – de yngste kanskje dobbelt så mye. Selv uten private ordninger kan de komme til å få like mye i pensjon som de i dag har i lønn. Da er det merkelig å stimulere dem, midt i en periode med store etableringsutgifter, til å gi avkall på forbruk for å ha enda mer å rutte med når de blir gamle.

Skremmes til ufornuftige valg

Risebrobakken og andre svarer at vi må se på størrelsen på pensjonen målt mot lønnen når du går av, den såkalte kompensasjonsgraden.

I en debatt i Dagsnytt 18 tirsdag kalte han min sammenligning med dagens velstandsnivå for «kuriøst». Kompensasjonsgraden er også relevant, men ved å underslå den faktiske økningen i pensjonene, skremmes folk til å gjøre ufornuftige valg.

