Strengest mulig koronatiltak er ingen mirakelkur

Det gjelder både mot tiltakstrøtthet og smittespredning.

Aftenpostens kommentator kom med en skråsikker skivebom om Oslos koronahåndtering, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Raymond Johansen Byrådsleder i Oslo

12. okt. 2020 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Daglig inntak av Aftenposten hjelper mot skråsikkerhet, sies det i en pågående markedsføringskampanje. Hvis det stemmer, må man nesten mistenke kommentator Joacim Lund for å ikke lese sin egen avis.

For makan til skråsikkerhet har jeg knapt sett. Utover at Lund i sin siste kommentar er svært lite imponert over byrådet i Oslos koronahåndtering, er det vanskelig å se en konsistent linje i hans mange sterke meninger om vår innsats.

Inkonsekvent kritikk

I sommer argumenterte han sterkt mot for inngripende tiltak. 3. juli mente han at jeg var «trigger happy» (for å vurdere innskrenkninger i skjenkingen), og heller burde rette pekefingeren mot folk: «Folk kan klandres. Folk må skjerpe seg.»

31. august mente han at «det nasjonale skjenkeforbudet etter midnatt er et tiltak som er svakt begrunnet og kan virke mot sin hensikt. Det bør derfor oppheves så raskt som mulig». 3. juni advarte han mot kostnadene ved nedstenging: «Det er ekstremt dyrt å innføre så inngripende tiltak som det ble gjort i midten av mars, og når samfunnet åpner opp igjen, øker også inntektene.»

Nå, derimot, ser det ut om tiltakene ikke kan bli strenge nok for ham. Jeg har gått fra å være «trigger happy» i sommer til å ha «manglende politisk handlekraft» i høst. Nå skyver jeg plutselig «ansvaret over på byens innbyggere».

Er det vår håndtering eller Lunds skråsikre meninger som har endret seg?

Har ikke nølt med tiltak

Det er helt sikkert ting vi i løpet av det siste halvåret med krisehåndtering kunne gjort annerledes og bedre. Men at byrådet i Oslo har manglet politisk handlekraft? Det faller på sin egen urimelighet.

Helt fra begynnelsen av mars har vi ikke nølt med å iverksette strenge tiltak: Vi stengte skoler og barnehager før regjeringen gjorde det. Vi iverksatte at lokalt skjenkeforbud i Oslo, mens regjeringen kun innskrenket skjenkingen. Vi har likevel klart å holde byen åpen – i motsetning til storbyer over hele verden.

Et påbud om munnbind i kollektivtrafikken var ett av få tiltak Oslo kommune innførte for to uker siden. Foto: Heiko Junge/NTB

De siste ukene har vi innført et påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Vi har forbudt private ansamlinger med mer enn 10 personer og arrangementer med mer enn 50 personer (uten faste sitteplasser). Vi har innført påbud om registrering på serveringssteder. Mandag orienterte jeg om at ingen av regjeringens lettelser i koronatiltak vil bli innført i Oslo nå.

Les også Aftenposten mener: Skjebneuke for osloborgerne

Lytter til faglige råd

Lund mener at jeg ikke lytter til «ekspertråd». Det er feil. Jeg legger stor vekt på faglige råd. Men som politisk leder må man ta hensyn til helheten. Vi må vurdere både de positive og negative sidene ved tiltak. At det er politikere og ikke fagpersoner som fatter beslutningene om inngripende tiltak, mener jeg er helt avgjørende. Vi står til ansvar overfor velgerne.

Lund er, som meg, bekymret over tiltakstrøtthet. I den situasjonen som vi har nå – der både smittetallene og tiltakstrøttheten kan øke – er det avgjørende at våre tiltak er mest mulig forutsigbare, konsistente og enkle for folk å forholde seg til.

Å innføre strengest mulig tiltak for å vise handlekraft er i hvert fall ingen mirakelkur mot hverken tiltakstrøtthet eller smittespredning.