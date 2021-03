Det er ikke Ernas bursdagsfeiring som er problemet

Kamzy Gunaratnam Varaordfører i Oslo

Nå nettopp

Erna Solberg og Høyres første brudd mot fellesskapet under pandemien var å foreslå kutt i formuesskatten, skriver Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo. Foto: Stein J. Bjørge

Hvis koronaen traff mens jeg fortsatt delte det lille soverommet med min lillebror, hadde det ikke vært enkelt.

Statsminister Erna Solberg og hennes familie brøt smittevernreglene under vinterferien på Geilo. Det er ikke Ernas bursdagsfeiring som er problemet. Problemet i samfunnet vårt er alle barna som ikke kan dra i et bursdagsselskap – også uten korona.

Vi er mange som ikke har en hytte. Vi er en del som enten bor eller har bodd trangt. Hvis koronaen inntraff mens jeg fortsatt delte det lille soverommet med lillebror, hadde det ikke vært enkelt.

Det hadde vært vanskelig å holde seg i ro i en liten leilighet i over ett år. Det gjelder mange arbeiderklassefamilier i dag. Er det deres feil? Nei.

Forskjellene blir tydelige

Pappa er kokk, og mamma er apotektekniker. Ingen av jobbene de har hatt opp gjennom årene, hadde de kunnet utføre på hjemmekontor. Det kan jeg. Så privilegert som jeg er, som varaordfører.

Men jeg snakker med dem og tenker på dem hver dag. De er mer utsatt fordi de er mer ute blant folk. Det må de, for det handler ikke bare om yrkesstolthet. Det handler om å sette mat på bordet. De har jo ikke et valg. Betyr det at folk med innvandrerbakgrunn bærer et større ansvar for smitte? Nei.

Det er nå under koronaen vi virkelig ser hvor store de sosiale forskjellene er i samfunnet. Det er disse forskjellene jeg vil at statsministeren skal se.

Husker dere i fjor da vi sa til alle barna og ungene i Oslo at de ikke kunne bruke fotballbanen i nærmiljøet? Men de unge fortsatte å henge på fotballbanene. Mange brukte mye tid på moralske pekefingre rettet mot både ungene og foreldrene deres. Men kunne det ha sammenheng med hvor trangt folk bor?

Applaus er ikke nok

Hvem kjører og vasker bussene og T-banene våre? Hvem pleier våre eldre og syke? Hvem står i butikkene slik at resten av oss får handlet inn dagligvarene?

Vi trenger fagarbeidere til å gjøre viktige oppgaver som samfunnet sårt trenger. I Oslo fikk vi i forrige uke vite at færre søker yrkesfag. Det var på helse- og omsorgslinjene at det falt mest. Det er ikke rart.

Hvordan behandler vi helse- og omsorgsarbeiderne våre? Applaus fra balkongene er ikke lik bedre arbeidsvilkår. Dette handler om politikk: Spiller vi på lag med dem som bærer den tyngste børen i vårt samfunn?

Lærere, sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere har over lang tid tapt både i lønnskampen og statuskampen. Statsministeren og Høyre har kun kommet med en «takk».

Slutte å tro man forstår

Vi har store forskjeller i samfunnet vårt, og det krever mer av oss som politikere. Vi må ha en mer progressiv skattemodell som utjevner de økonomiske forskjellene. De som har mer, må betale mer. Vi må gjøre mer for at flere skal eie sin egen bolig og ikke bo altfor trangt.

«Vinterferie på Geilo med mannen jeg snart har vært gift med i 25 år!» skrev statsminister Erna Solberg under Instagram-bildet hun la ut i vinterferien. Foto: Skjermdump: Instagram

Vi må få folk i arbeid eller annen aktivitet. De som kan jobbe, må jobbe, slik at de som ikke kan jobbe, får et verdig liv. Kun på den måten kan deres barn ha råd til å gå i bursdag etter denne pandemien.

Vi må begynne å snakke om at altfor mange lever i fattigdom. De som ikke har opplevd det, må slutte å tro at de forstår. De kan begynne å stemme for mer omfordeling. Det gjør ikke Høyre.

Erna Solberg og Høyres første brudd mot fellesskapet under pandemien var å foreslå kutt i formuesskatten. De som hadde minst fra før av, skulle betale mer. Bursdagsfeiringen er kun det nyeste bruddet.