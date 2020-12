Karikaturstriden er ikke en strid mellom islam og ytringsfrihet

Sarah Zahid Jusstudent

Katja Busuttil Statsvitenskapstudent

Nå nettopp

Selvfølgelig er det ikke hensiktsmessig å fremstille den muslimske profeten med bombe i turbanen når muslimer kontinuerlig blir forvekslet med terrorister. Men vi kan ikke endre slike fordommer med forbud. Løsningen er dialog og en opplyst debatt, skriver Sarah Zahid (t.v.) og Katja Busuttil. Foto: Privat

En muslim kan oppleve karikaturtegningene som støtende, men samtidig forsvare publiseringen av dem.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En autoritær mann med utdaterte holdninger og som utgir seg for å være representativ for alle muslimer, er det siste norske muslimer trenger.

Islam Net-leder Fahad Qureshi skrev nylig et innlegg i Aftenposten hvor han omtalte karikaturtegningene av profeten Muhammed som islamofobiske.

Han hevdet at to milliarder muslimer delte dette synspunktet.

Qureshi har tidligere tatt til orde for dødsstraff og steining. Det er ille nok at han som organisasjonsleder dyrker en voldelig retorikk.

Når han i tillegg gjør seg til talsmann for alle muslimer, kan det få alvorlige konsekvenser.

Islam Net-leder Fahad Qureshi Foto: Privat

Vi må tåle publiseringen

Én av oss som skriver dette innlegget, er muslim og mener at karikaturtegningene neppe bringer med seg noe godt, men at vi likevel må tåle publiseringen av dem.

Selvfølgelig er det ikke hensiktsmessig å fremstille den muslimske profeten med bombe i turbanen når muslimer kontinuerlig blir forvekslet med terrorister. Men vi kan ikke endre slike fordommer med forbud. Løsningen er dialog og en opplyst debatt.

Chems-Eddine Hafiz, rektoren for Grande Mosquée de Paris, har uttalt at han ikke forsvarer karikaturene, men at han forsvarer ytringsfriheten.

Fremfor å bruke en splittende retorikk, slik Qureshi gjør, har Hafiz opprettet et pedagogisk program som skal bekjempe fordommer og usannheter om islam. Samtidig er Hafiz en forsvarer av ytringsfriheten.

Dette er etter vår mening en eksemplarisk opptreden fra en muslimsk leder.

Nyansene må fanges opp

Den andre av oss har fransk bakgrunn og reagerte på den franske presidenten Emmanuel Macrons uttalelser om at «islam er i krise».

Selv om Macron tar til orde for å bekjempe ekstremisme, er ordbruken hans polariserende fordi det ikke skilles tydelig mellom islam og islamisme.

Poenget vårt er at en muslim kan oppleve karikaturtegningene som støtende, men samtidig forsvare publiseringen av dem. Likeså kan en franskmann være imot den franske presidentens uttalelser, men samtidig støtte presidenten.

Skal debatten om karikaturtegningene være representativ, må den fange opp slike nyanser fremfor å stille opp konflikten som en kamp mellom islam og ytringsfrihet.

Les også Trine Lise Gressløs: Problematiske tegninger kan utvikle samfunnet

Bedre representasjon

Norske medier har dessuten et ansvar for å invitere liberale muslimer inn i debatten om islam og ytringsfrihet.

Qureshi dukker stadig opp i mediene som en talsmann for hva norske muslimer mener.

For å oppnå rettferdig representasjon er det viktig å gi mikrofonen til for eksempel Ahmadiyya-menigheten i Norge og Islamsk Råd Norge. De er mer liberale og representative for norske muslimer.

Like viktig er det at folk er kildekritiske og ikke tror blindt på at alle uttalelser fra radikale muslimske ledere er representative for en mangfoldig minoritetsgruppe i Norge.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.