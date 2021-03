Derfor må salget av Bergen Engines stanses

Christian Tybring-Gjedde utenrikspolitisk talsmann (Frp)

Bergen Engines har blant annet levert motorer til de norske kystvaktskipene. KV «Svalbard» er ett av dem. Foto: Forsvaret

Regjeringens håndtering av dette salget har vært useriøs, ukoordinert og inkompetent.

Motorfabrikken Bergen Engines AS eies av Rolls-Royce. Nylig ble det kjent at Rolls-Royce har inngått en avtale om å selge Bergen Engines til det russiske selskapet TMH International. Skulle salget gå igjennom, vil det bety at Sjøforsvaret blir avhengig av et russiskkontrollert selskap for drift og vedlikehold av en rekke fartøyer, inkludert nye kystvaktfartøyer.

I en krisesituasjon vil det kunne bety at tilgangen på reservedeler stanses. Det vil også kunne bety at selskapet må ha adgang til våre militære fartøyer og baser for reparasjoner og vedlikehold. Videre vil det russiske selskapet få tilgang til avansert motorteknologi som gjør fartøyer både raskere og mer stillegående. Også avansert motor- og turbinteknologi ville blitt overført til Russland.

«En ordinær forretningstransaksjon»

Helt siden salget ble kjent, har regjeringen hevdet at salget er en ordinær forretningstransaksjon.

Til TV 2 uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at regjeringen er veldig for en åpen, fri handel og en åpen økonomi, og at den også må ta handelspolitiske hensyn. Han la til at «det er ikke slik at bare fordi det står Russland eller en annen nasjon på en henvendelse, at vi kan skyve den fra oss».

Forsvarsministerens uttalelse vitner om fullstendig fravær av sikkerhetspolitiske antenner. Norge er ingen vasallstat, og vi har ingen forpliktelser som innebærer at vi skal gi avansert forsvarsteknologi og nasjonal sikkerhet i bytte mot rubler. At det også er avslørt at toppene i TMH International har nære bånd til russisk etterretning og landets politiske elite, gjør saken enda verre.

Christian Tybring-Gjedde er Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann. Foto: Lise Åserud/NTB

Lov å bruke hodet

Forsvarsministeren ga oss tidlig forsikringer om at salget av Bergen Engines ikke omfattes av sikkerhetsloven. Forsvarsministeren så imidlertid bort fra at loven har en hensikt og en intensjon, og at lovens bokstav ikke er til hinder for å bruke hodet.

Regjeringen gjør nå alt den kan for å rydde i eget reir. Over natten ble teknologi som dagen før ble omtalt som dieselmotorer, omdefinert til sensitiv maritim militærteknologi.

Næringsministeren ble deretter koblet ut av saken, og justisministeren overtok. Salget ble beskrevet som en mulig risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, og sikkerhetsloven ble igjen relevant. Justisministeren varslet derfor om at regjeringen nå ville vurdere dette. Hva regjeringen har foretatt seg de fire månedene siden salget ble kjent, kan man jo bare undre seg over.

Useriøst og inkompetent

Skaden kan imidlertid allerede ha skjedd. Det er naturlig at det russiske selskapet har foretatt en omfattende due diligence (selskapsgjennomgang) før de inngikk kontrakten. Bedriftens teknologi, kompetanse og kundegrunnlag var trolig en naturlig del av dette.

Regjeringens håndtering av dette salget har vært useriøs, ukoordinert og inkompetent. Jeg forventer nå at regjeringen er seg sitt ansvar bevisst og sikrer at Bergen Engines kan fortsette sine leveranser til Sjøforsvaret. Bedriftens høykompetanse må sees i et bredere nasjonalt, forsvarsindustrielt perspektiv.