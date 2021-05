Disse koronarestriksjonene bør vi beholde

Én time siden

Ingenting godt skjer mellom klokken 24 og 04.

Gjenåpningen har startet, og instagram-feeden min er nå som en katalog av alle tilgjengelige utepils i Oslo. Det er helt supert.

Men noen restriksjoner mener jeg vi kan beholde, for eksempel:

1. Skjenkestopp etter midnatt.

Jeg har over ti års erfaring med å gå ut på byen, og jeg angrer på samtlige ting som har skjedd etter midnatt.

2. Klemming av bekjente.

La oss gå inn på hva en klem er: Det er nærhet.

Og er det noen man ikke trenger nærhet med, så er det den nye kjæresten til venninnen din som du har møtt én gang før. Det blir for intimt.

3. Valgfritt hjemmekontor.

Det er ikke alle dager small talk ved vannkjøleren er like tiltalende.

Kanskje du ble vekket klokken 04:23 av et spark i ansiktet, og da du skulle spise frokost, så mistet du brødskiven opp ned, og så da du skulle drikke kaffe, så sølte du den ut over hele deg.

Da har man ikke så lyst å komme på jobb og høre om Svein-Kåres (61) evigvarende oppussingsprosjekt i garasjen.

4. Spriting av hender og avstand.

Hver vår og høst blir jeg syk med en forkjølelse, men det har jeg ikke vært siden 2019.

Jeg foreslår at vi opprettholder en del av smitteverntiltakene slik at jeg personlig slipper å få så tette bihuler at det føles som at noen sitter på fjeset mitt hver gang været skifter.

5. Maske på butikken.

Denne kan med fordel også utvides til en slags maske/balaklava-hybrid, for å få den enda mer heldekkende.

På den måten slipper jeg å bli gjenkjent når jeg i 256 dager på rad har gått på butikken klokken 19 for å kjøpe en plate melkesjokolade og en boks pinneis fordi jeg har hatt en lang dag.

