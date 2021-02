La studentene få lese på Chateau Neuf!

Ragnhild Bjørkum Vassbotn Styreleder i Det Norske Studentersamfund

Nå nettopp

På Chateau Neuf har vi for lengst tilrettelagt for smittefrie lesesaler. Men studentene får ikke slippe til, skriver innleggsforfatteren. Foto: Karsten Wiik

Vi sitter inne i trange hybler hvor det snart ikke lenger er plass til annet enn egne tanker!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mens de fleste studenter studerer, lever og opprettholder et sosialt liv på små ettroms hybler, står 9200 kvadratmeter studenthus tomt på Majorstuen.

Nylig åpnet de offentlige bibliotekene i hovedstaden, mens lesesalene og resten av campus holdes stengt. På den måten tvinger myndighetene byens over 70.000 studenter til å samles på et fåtall offentlige steder.

Studentmediene skrev nylig om lange køer av studenter utenfor bibliotekene. De fortviler, siden de mangler en egnet arbeidsplass for arbeid med studiene.

Chateau Neuf er tilrettelagt

Her på Chateau Neuf har vi for lengst tilrettelagt for smittefrie lesesaler. Lokalene som vanligvis brukes til teater, debatter, konserter og øvrig sosialt samvær, er nå lagt til rette for nettopp den arbeidsplassen studenter trenger med god avstand.

Men studentene får ikke slippe til.

Gjennom høsten har vi gang på gang vist at vi tar denne pandemien på alvor, samtidig som vi er et sted der studenter kan sosialisere og arbeide.

I høst hadde vi kun én smittet person innom, og grunnet godt smittevern og gode rutiner ble ingen andre smittet. Statsråden har selv vært innom studenthuset vårt og skrytt av smittevernnivået. Hvorfor må vi da likevel holde studentenes storstue stengt?

Studentene skal selvsagt bidra i dugnaden for å holde smittetallene nede, men vi må også få tilliten til å komme oss ut av hybelen, få gode læremuligheter og se andre mennesker – selv på avstand.

Studentene – en glemt gruppe

Regjering og byråd sier gang på gang at de skal prioritere barn og unge.

Studenter ser ut til å være en glemt gruppe her, og vi føler oss nedprioritert det siste året. For en gjennomsnittlig student er dette en tredjedel av hele utdanningen, og flere føler at starten på denne våren er fylt med enda mer usikkerhet og ensomhet enn tidligere i pandemien. Resultatene fra studiebarometeret bekrefter dette.

Det er vanskelig å prestere godt faglig når psyken ikke har det godt. Det faglige og psykiske går hånd i hånd, og i det siste er det kommet mange lignende innlegg fra likesinnede studenter. Disse innleggene er på mange måter vår polkø, for vi følger tiltak, regler og anbefalinger.

Vi sitter inne i trange hybler hvor det snart ikke lenger er plass til annet enn egne tanker!

Det var rekordstore søkertall til høyere utdanning i 2020. Nå må regjeringen og byrådet tilrettelegge for at Oslo-studentene også klarer å gjennomføre. Hvis ikke, kan vi miste en hel generasjon med unge voksne som i utgangspunktet ønsker å bidra i samfunnet.

Politikerne må gi rom for tilrettelagte tilbud, for dette holder ærlig talt ikke.