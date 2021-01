Et nasjonalt minnested på Utøyakaia vil være en for sterk traumepåminner

Anne-Gry Ruud Talsmann for saksøkerne

Arbeidet med det nye minnesmerket på Utøyakaia er i gang. Foto: Ørn E. Borgen

Det kan ikke være slik at noen som har risikert sine liv ved å hjelpe andre i etterkant, skal få sin helse ofret.

Hovedforhandlingen om plasseringen av et nasjonalt minnested på Utøyakaia ble avsluttet i Ringerike tingrett forrige uke. Her sto staten og AUF i hovedrollen mot lokale redningspersoner og hjelpere.

Den 22. juli 2011 sviktet staten. Kriseberedskapen fungerte ikke, etatene klarte ikke å samhandle, og 69 ungdommer ble brutalt drept. Profesjonelt redningspersonell unnlot å bistå lokalbefolkningen i redningen på grunn av manglende sikkerhetsklarering av området.

Sivile beboere og campinggjester ble kastet ut i terrorkrigen. Den heltemodige innsatsen de utførte, var avgjørende for at ikke flere liv gikk tapt. Et angrep på demokratiet, men også et stort angrep på et lite lokalsamfunn. Et lokalsamfunn som siden ble latt helt i stikken til fordel for politikk.

En for sterk traumepåminner

Flere sliter med store traumer, og noen er diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), en alvorlig diagnose som krever lang behandlingstid. Uutslettelige minner, synsinntrykk og sanseopplevelser vender stadig tilbake når man minst venter det og er ekstra sårbar. I den grad man kan bli frisk, må trykket av traumepåminnere senkes og eventuell behandling være kontrollert.

Et nasjonalt minnested etter 22. juli-terroren plassert i akkurat dette området vil være en for sterk traumepåminner. Det er et sted som bygges for at flest mulig skal reflektere og minnes de grufulle hendelsene fra denne dagen.

Det vil være uutholdelig for dem som trenger ro til å heles. Det vil forsterke «22. juli-stemningen» i nabolaget og være et symbol på dem man ikke klarte å redde denne dagen.

Slik skal minnesmerket på Utøyakaia se ut. Foto: Statsbygg

Vår eneste ferdselsåre

Staten har ikke ønsket dialog om plassering tross svært sterke argumenter for dette behovet.

To ganger har staten sammen med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli valgt plassering og utforming i vårt nabolag midt blant redningspersoner som sliter, uten at vi har vært deltagende part i saken.

AUF fremholder i retten at de er uskyldig trukket inn i en rettssak, og at redningspersonene skal ta regningen til tross for at AUF har vært premissleverandører hele veien.

Støttegruppen la bånd på departementet og sa at «ingen andre plasseringer skal vurderes», selv om man lokalt har bedt om dette siden 2014. Vårt eneste krav er at det skal være en plassering som vi ikke ferdes på flere ganger daglig. Noen bor tett inntil, andre har dette som båtplass, badeplass og brygge, og det er vår eneste ferdselsåre.

Risiko for helseskade

Utøyastudien viser at en stor prosent overlevende, deres foreldre og etterlatte fortsatt sliter med høyt stressnivå i kroppen, psykiske og fysiske symptomer, søvnvansker og hodepine.

Ingen tilsvarende undersøkelse er gjort blant redningspersonene og naboer. Snarere tvert imot opplever vi at staten har kjempet mot at helsekonsekvensene skal utredes.

Naboene som har gått til sak, er ikke mennesker med store organisasjoner i ryggen. De er mennesker med begrensede midler, der flere har måttet ta opp store lån for å kjempe for sin helse i rettssalen, og risikerer dermed store økonomiske vanskeligheter.

Staten og AUF hevder etablering av et nasjonalt minnested plassert akkurat på Utøyakaia er overordnet at redningspersoner og hjelpere utsettes for risiko for helseskade og merskade.

Grovt hånet

Den medmenneskeligheten de selv ble vist, blir grovt hånet og står grovt i strid med det daværende statsminister Jens Stoltenberg lovet Norge etter 22. juli 2011 om mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Det kan ikke være slik at noen som har risikert sine liv ved å hjelpe andre, i etterkant skal få sin helse ofret?

Det er et paradoks at staten og AUF behandler sine redningsmenn på denne måten.