Norske foreldre bruker over 600 millioner kroner i året bare på barnebursdagsgaver. Innleggsforfatteren ønsker seg mindre forbruk og mer omtenksomhet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Ilya Andriyanov / Shutterstock / NTB

Hva får du for 100 kroner?

Vi er i januar og starten på et nytt år. Det er mer håpefullt for 2021. Men, vi står fortsatt i mye usikkerhet. Folk har mistet arbeid og å gjenopprette en privatøkonomi kan ta tid.

Her i huset planlegges barnehagebursdag. Det som har slått oss, er at å be om gaver ikke passer seg nå. Når vi tenker oss enda mer om, så har ikke gaver noe å gjøre i en barnebursdag.

Etiske- og miljøhensyn

Først og fremst det etiske, særlig nå med koronaen. Vi vet lite om hverandres økonomiske situasjon. Barn bør derfor skånes for vonde situasjoner. Foreldre kan holde barn hjemme. Det kan bli uheldig sammenligning av gaver.

Et barn i en avdeling med 18 barn får en årlig utgift på 1700 kroner dersom gaven koster 100 kroner. En undersøkelse som Nordea gjennomførte i 2014, viste at foreldre i snitt bruker 120 kroner pr. gave. Altså 600 millioner kroner i året bare på barnebursdagsgaver. Og hva får du for 100 kroner?

De fleste jeg snakker med, ser med ergrelse på å løpe rundt i butikker før en barnebursdag og raske med seg noe «ræl». For oftest er det dessverre nettopp det som kjøpes. Billige og dårlige forbruksvarer, gjerne i plast, som raskt blir ødelagt, er vanskelig å reparere, og til slutt havner i vår allerede belastede natur.

Det viktigste i en barnebursdag

Er det alle smågavene som er det viktigste i en barnebursdag? Vi sier i hvert fall klart nei. En barnebursdag er en morsom fest, planlagt av dedikerte foreldre, det lages mat, venner kommer, det synges bursdagssang. En gave i seg selv, egentlig.

Blir bursdagsbarna lei seg uten å få enda en ny ting? Ja, kanskje til å begynne med. Men de lærer noe av mer langsiktig betydning: Medmenneskelighet og miljøbevissthet. Og det viktigste i en barnebursdag er ikke smågavene. Det er latter, lek, oppmerksomhet, styrkede relasjoner og gode minner.

Kan vi også videreføre gleden av å gi på et mindre forbruksdrevet og mer omtenksomt vis? Blir bursdagsbarnet kanskje like glad for en tegning fra vennen sin eller et hjemmelaget kort? Er det i så fall på tide å si «nei, takk» til gaver i barnebursdager?