Kort sagt, 6. april

Er et føderalt Europa mulig?

«Vi, mer enn noe annet land i Europa, trenger EU-medlemskap for å få medbestemmelse», skriver professor Janne Haaland Matlary i et tilsvar til meg i Aftenposten 31. mars.

Det er jeg helt enig i, for Norges forhold til EU er preget av et alvorlig demokratisk underskudd. Jeg er også enig i at «i alt internasjonalt samarbeid ellers, er det nasjonale parlamenter som gir fullmakt til sine regjeringer til å ta avgjørelser ute».

Men jeg er uenig i at dette er et argument for at EU ikke kan utvikle seg i en annen retning. Tvert imot mener jeg at det nettopp er EUs inngripen i medlemsstatenes suverenitet som er årsaken til dette samarbeidets suksess. Mens andre internasjonale organisasjoners mangel på suksess er at de har beholdt de nasjonale demokratienes makt til å hindre en reell integrasjon mellom medlemsstatene.

Et føderalt Europa er absolutt mulig, og da gjerne i form av en bløtkake med mange lag, som Matlary så elegant formulerer det. Men da må vi også sikre dette flernivåsystemet best mulig legitimitet på lokalt, regionalt, statlig og overstatlig nivå.

En slik legitimitet er det bare politikerne som kan skape hos velgerne. Derfor er det viktig med en ny EU-debatt i Norge nå, slik Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tatt til orde for her i Aftenposten, og slik Høyres landsmøte vedtok i helgen. Hvis ikke vil i hvert fall vårt forhold til EU være preget av et demokratisk underskudd.

Jan Erik Grindheim, statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita

Unyttig heksejakt på politidirektøren

55 debattanter krevde i Aftenposten 31. mars politidirektør Benedicte Bjørnlands avgang. Hun skal ha vært «mer opptatt av å renvaske seg selv» enn i å rydde opp i en ukultur.

Da den amerikanske «krigen mot narkotika» kom til Norge for mange år siden, fikk vi en slags konkurranse i strenghet. Høyre vant med krav om livstidsstraff og en stilling som «narkotikageneral» til å lede krigen. Ruspolitikken havnet i en veigrøft hvor politiet ble en slags «krigere i det godes tjeneste».

Dette er ganske lenge siden, og ruspolitikken har i stor grad kommet seg opp av grøften, med langt større vekt på forebygging og behandling.

Debattantene i oppropet påpeker – med rette – at det fortsatt er eksempler på at politiet har brukt uverdige metoder. Men de synes lite interesserte i endringer og i hvor utviklingen går.

Etter mitt syn roper debattantene fra den andre veigrøften, hvor restriksjoner og politiinnsatser defineres nesten utelukkende som negativt og politiet nærmest som overgripere.

Mange år i rusfeltet har gitt meg et langt mer nyansert bilde.

Det er riktig at det finnes krigere blant politiet. Men det finnes også mange humane politifolk med sterkt engasjement for å hjelpe brukerne, både ved vennlig og støttende kontakt på gaten og ved deltagelse i rehabiliterende innsatser og langsiktig støtte.

En politidirektør som leder en etat under forandring, bør ikke hive seg på stemningsbølger med kritikk, men se etatens innsats helhetlig og stimulere til ønsket endring.

Helge Waal, professor emeritus, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

La elevene velge videregående skole selv!

«Det er på tide å ta grep», skriver Agnes Nærland Viljugrein i Oslo Arbeiderparti 31. mars. Men å innføre en blandingsmodell for inntak til videregående skole er et feilgrep.

Programkomiteen i Oslo Høyre vil beholde karakterbasert opptak, men vil foreslå at flere skoler skal tilby både yrkes- og studieforberedende slik at flere elever får mer å velge blant.

Vi foreslår å innføre en belønningsordning for de skolene som klarer å løfte elevene mest. Vi vil ha permanente ordninger for fundament-år, som skal hjelpe flere elever over i videregående skole.

Vi mener det er på høy tid med et ordentlig løft for yrkesforberedende, med en målsetning om at 40 prosent av elevene i Oslo skal velge yrkesfag.

Etter seks år med Arbeiderpartiet peker pilene i Osloskolen i feil retning. Vi opplever en skole som ikke lenger er opptatt av at elevene skal lære mest mulig. Vi opplever et system som ikke lenger etterspør gode resultater. Utdanningsetaten er ikke i stand til å vise vei i utviklingsarbeidet.

Viljugrein bør heller være opptatt av hvordan få hele Osloskolen tilbake på sporet enn å frata de eldste elevene muligheten til å påvirke sin fremtid.

Egil Dahl, lærer i Osloskolen, medlem av Oslo Høyres programkomité

Ikke kutt livsnerven

Er det en tråd i kommentator Andreas Slettholms kutt i transportplaner (Aftenposten 1. april), eller er det bare en liste over prosjektene som irriterer ham?

Skal det kuttes, må man ha gode kriterier for hva man skal kutte.

Skal næringslivet utvikle seg og skape jobber i hele Norge, må transportmulighetene bedres. Vi må beholde de lønnsomme prosjektene!

Hordfast er ett av få slike prosjekter. Prosjektet gir mer igjen enn det koster. Legg til at bilistene betaler brorparten og staten får momsen.

Uten det utvikler vi ikke et felles bo- og arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger.

Vi må realisere prosjekter som kan øke jernbanens konkurranseevne. Det er egentlig bare ett prosjekt i Norge som vesentlig korter inn reiseavstanden på jernbanen – Ringeriksbanen. Det må beholdes.

Prosjektene står først ferdige om ti år. Skal vi ha litt is i magen? Det kan jo tenkes at galopperende mat- og energipriser, krig og pandemi kombinert med økende rente vil gi en litt annen virkelighet. Da er det viktig å bygge vårt næringsliv mer konkurransedyktig.

Her og nå er ikke et godt perspektiv på prosjekter som tar et tiår å bygge og som skal stå i 100 år.

Tom-Christer Nilsen, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Bruker Putin ulovlige våpen?

Det hevdes at russerne bruker ulovlige våpen i Ukraina. Det som har vært konkret nevnt, er klasevåpen, fosforbomber og antipersonellminer.

Klasevåpen er forbudt ved en konvensjon av 2008. Konvensjonen binder de stater som har ratifisert den, men det har ikke Russland. Fosforbomber dekkes av protokoll III til 1980-konvensjonen om visse konvensjonelle våpen som Russland har ratifisert. Men protokollen gir ikke noe generelt forbud mot brannvåpen. Den forbyr bare visse former for bruk, herunder angrep på mål i et sivilt område med brannvåpen levert fra luften.

Når det gjelder antipersonellminer, er disse forbudt ved en konvensjon av 1997. Denne er ikke ratifisert av Russland.

Det er ikke slik i folkeretten at noen stater kan forplikte andre ved flertallsvedtak. Det blir dermed feil å si at Russland bruker ulovlige våpen i disse tilfellene.

En annen sak er at det er meldt om ulovlige angrep på sivile. Det kan derfor være grunnlag for et rettsoppgjør selv om det ikke er brukt ulovlige våpen.

Arne Willy Dahl, generaladvokat (p)

En verden i sjokk

For å svare Thor Kleppen Sættem (Aftenposten 1. april): Angrepet på Ukraina viser at våpen aldri kan sikre oss mot krig. Vi må styrke FN.

Men globalt samarbeid om fred, likeverd og like rettigheter for alle nasjoner er uforenlig med USAs uttalte mål om USA-vennlige regimer overalt.

Nato har innringet Russland. Det førte til et uhyrlig, men forutsett folkerettsbrudd. Med tiden vil mange innse at USAs planmessige ekspansjon i nabolandene må ha drevet Putin til vanvidd. Krigen har satt full fart på de planene USA hadde for Ukraina, lagt allerede i 2019 (Rand Corporation). Dagen etter krigsutbruddet advarte jeg i en kronikk (Information, Danmark) mot å la krigen skremme oss videre inn i USAs favn. Temperaturen må ned. Men nei, satsingen på Nato og økte militærutgifter har eksplodert.

Men det er ikke klokt å handle i sjokk. Vi trenger en bred – og fri – nasjonal diskusjon før Stortinget godtar fire amerikanske baser til fri bruk, et springbrett for USAs kamp mot Russland. Om få år kan vi ha en verden under en utilregnelig Donald Trump eller noen mye verre. En global rettsorden med felles, internasjonal håndhevelse må erstatte Nato.

Jeg legger til grunn at det på dette feltet drives intensiv propaganda, også fra vår egen side, og jeg har en bakgrunn som jurist. Enhver dommer lærer at det å finne sannheten om en innfløkt historie krever å lytte like oppmerksomt og like kritisk til begge sider. Dette sitter i ryggmargen også i mitt strev med å forstå krigens problem.

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter

Unngå en bane for de få

Stor-Oslo er avhengig av kollektivløsningene for at byen og brukerne skal kunne fungere til daglig. Skinnegående tilbud under jorden uten konflikt med kryssende trafikk er en løsning for generasjoner, og det er vanskelig å verdsette investeringen.

Oslopolitikerne hadde muligheten til å se på andre sjøgående løsninger som alternativ, men valgte det vekk. Når arbeidet nå er igangsatt, sier det seg selv at det ikke stanses. Nå må man få til en fullgod løsning, ikke kutte stasjoner eller opprinnelige planer på Majorstuen. Gi for én gangs skyld kollektivsatsingen et løft. Og uten at det går utover billetttakstene, vi må unngå en bane for de få.

Jan-Hugo Holten, regionleder Østlandet, Norges Miljøvernforbund