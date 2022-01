Kort sagt, søndag 30. januar

Skivebom fra Guri Melby om Nordli og OL-boikott

I Aftenposten 21. januar tar Venstres leder Guri Melby til orde for at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) bør boikotte Beijing-OL. Hun viser til at en annen hedmarking, statsminister Odvar Nordli, gjorde det i 1980.

Hun skriver videre at Arbeiderpartiet opp gjennom tidene har sett på boikott som et effektivt og legitimt verktøy. Hva hun sikter til der, er ikke godt å si, men det gjelder i hvert fall ikke boikott av Moskva-OL i 1980.

Boikott av Moskva-OL skyldtes Sovjetunionens invasjon i Afghanistan. Daværende leder i Norges idrettsforbund, Ole Jacob Bangstad, insisterte på at idretten selv måtte ta standpunkt til Moskva-OL og nektet å overlate denne avgjørelsen til regjeringen. Bangstad mente norsk deltagelse ville være umoralsk og fikk flertallet på idrettstinget til å følge sitt syn.

Senere skulle det vise seg at få europeiske land støttet boikotten. Kritikken innad i Norge ble også stadig sterkere imot boikotten. Preget av den massive boikott-motstanden så Bangstad seg nødt til å be om et møte med statsminister Odvar Nordli for å høre om regjeringen hadde et annet syn enn Idrettsforbundet.

Regjeringens svar var at dette hadde idretten et selvstendig ansvar for, og at det ikke var aktuelt for regjeringen å blande seg inn i hva den selv hadde vedtatt.

Undertegnede var politisk rådgiver for statsminister Nordli den gangen. Vi som arbeidet for ham, visste godt at Nordli privat var imot boikotten. Og når sant skal sies, kom det lite eller ingenting ut av den.

Finn Arne Eriksrud,

tidligere politisk rådgiver for Odvar Nordli

Ullevål sykehus og styringsproblemet

Hvor ligger det styringsproblemet som nå fører til nedleggelse av Ullevål sykehus? Det tar Halvor Hegtun opp i sin kommentar i Aftenposten 25. januar.

Det er fristende å tenke at de regionale helseforetakene burde planlegge bedre, og at en demokratisering av styrene deres kunne bidra til det, som Hegtun sier.

Men problemet ligger et annet sted. Omtrent samtidig som foretaksmodellen ble innført, for omtrent 20 år siden, fikk vi et system der offentlige utbyggere utfører såkalte konseptvalgutredninger.

Disse fører frem til konseptvedtak med lokalisering, som staten effektivt insisterer på, før oppstarten av arealplanmyndighetens (kommunens) behandling av lokaliseringsspørsmålet.

En (re) demokratisering vil dermed gå ut på å betrakte helseforetakene som forslagsstillere til slike kommunale arealplaner, og la dem gjennomgå en folkevalgt behandling av blant annet lokaliseringsalternativer.

I tillegg får planleggingen en rekke formelle kvalitetskrav som konseptvalgutredninger ikke har.

Dette er ikke noe hokuspokus. Det er vår veletablerte modell. Den var til stede før konseptvalgutredninger overtok som redskap for styring av lokalisering av sykehus og andre store statlige investeringer.

Martin Lund-Iversen, statsviter