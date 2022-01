Kollektivtrafikken skal være for alle

Bernt Reitan Jenssen Direktør, Ruter

8 minutter siden

Årets osloborger, Jan Grue, har sagt at han vil bruke prisen til å ta et oppgjør med kollektivtrafikken.

Det Amir Hashani og Jan Grue har opplevd, er diskriminering.

Debatt

Ruter kan ikke leve med at funksjonshemmede velger bort kollektivtransport fordi de møter for mange hindre. Vi skal tilby bærekraftig bevegelsesfrihet – til alle.

Årets osloborger, Jan Grue, vil bruke prisen til å ta et oppgjør med kollektivtrafikken. Det er jeg glad for!

I 2020 møtte jeg Amir Hashani. I Debatten på NRK fortalte han at han som rullestolbruker ofte ble frakjørt av bussen – fordi bussrampen hadde kilt seg fast eller rampenøkkelen manglet.

Møtet ga ny forståelse: Det dreier seg om noe større enn tekniske utfordringer. Lik tilgang til transport bidrar til likeverd og å utjevne forskjeller.

Ruter har jobbet for å få flest mulig dit de skal, effektivt og miljøvennlig. Fra det perspektivet har vi lyktes. Nå utvider vi perspektivet: Våre tjenester skal fungere for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Da har vi langt igjen og må gjøre noe mer gjennomgripende enn å lappe på et system der mange faller utenfor.

Det Hashani og Grue har opplevd, er diskriminering. Vi må jobbe med kultur og bevissthet, i tillegg til teknologi og løsninger, og vi må bli bedre på å ta med de som opplever utenforskap på råd.

I 2021 satte Ruter i gang et prosjekt sammen med Norges Handikapforbund. Vi har undersøkt hvordan funksjonshemmede opplever kollektivtrafikken og jobbet med kunnskapsheving og bevisstgjøring. Ledere og mellomledere har vært på workshoper, for endring starter i toppen.

Jan Grue forteller at han ikke får hjelpen han trenger. Det er Ruters ansvar. I 2022 skal vi jobbe tett med busselskapene, så vi sammen står sterkere i møtet med mangfoldet av kunder.

Vi jobber med tilgjengelighetsinformasjon i Ruter-appen. De første bussene med automatiske ramper settes i trafikk 9. januar. De nye elbåtene er universelt utformet.

Fra 2021 er økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede ett av Ruters viktigste strategiske mål.