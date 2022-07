Kort sagt, mandag 4. juli

Barn og unge begynner å miste motet. Hvor er klimaplanene?

Onsdag lanserte det internasjonale energibyrået IEA en rapport med refs av Norges klimapolitikk: Norge mangler planer for gjennomføring av egne klimamål.

Dette er oppsiktsvekkende i seg selv, da energibyrået av mange regnes som olje- og gassbransjens allierte. Men det er ikke alene om å sende sterke signaler mot regjeringens klimainnsats.

Nylig gjennomførte Redd Barna og Miljøagentene en spørreundersøkelse hos barn og unge mellom åtte og 19 år. Kun én av fire av de spurte tror verden vil klare å løse klimakrisen. Svarene bør få varsellampene til å blinke.

I årevis har barn og unge ledet an i kampen for mer ambisiøs klimapolitikk, men vår undersøkelse viser at de nå begynner å miste motet. Bare 14 prosent synes politikerne gjør nok for å løse klimaproblemene, og i underkant av én av fem sier de har mulighet til å påvirke politikerne i slike saker. Barna uttrykker også at de er triste, sinte, bekymrede og redde. Regjeringen må vise at de tar dette på alvor.

Ifølge Hurdalsplattformen skal det «raskt utarbeides en ny klimaplan for hele økonomien, som kutter utslipp i tråd med Norges klimamål». Men det har vært lite handling å se. Olje- og gassbransjens allierte og norske barn og unge skriker etter mer klimahandling. Behovet har aldri vært større. Hvor er klimaplanen?

Ida Morén Strømsø, seniorrådgiver på klima- og miljøpolitikk, Redd Barna

Om «nye» måter å være skeiv på

I en kommentar i Aftenposten skriver Frank Rossavik om Pride fra sitt ståsted som hvit, homonormativ og skeiv. Han siterer forfatter Anne Holt:

«Pride handler ikke lenger bare om å få elske den man vil, skriver forfatter Anne Holt i VG. Pride handler nå mer om retten til å være den man vil. «Det handler om aksept av mennesker som utfordrer oss på nye måter,» skriver Holt.»

Disse måtene er ikke nyere enn at hele starten for Pride var Stonewall-opprøret i New York 28. juni 1969. Transkjønnedes opprør mot et brutalt og undertrykkende maktapparat.

Det var vi som startet alt sammen. Selv om jeg selv riktignok satt ganske forskremt, langt inne i skapet, på dette tidspunktet.

Ine Harsten, Fredrikstad

Å håndtere psykisk syke barn

«Det skal ikke være slik at politiet ender med å måtte håndtere disse barna fordi hverken barnevern eller psykisk helsevern klarer å ivareta dem», siteres statssekretær Hans Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet på i Aftenposten 25. juni. Men slik blir det noen ganger – som en direkte følge av de reglene politikerne har laget.

Når unge mennesker ikke er i stand til ta vare på seg selv, er det få som kan hjelpe dem. Vi kan la pårørende eller politi gjøre det, men i Norge har det offentlige trådt inn. Denne muligheten bygges nå ned. Det er blitt vanskeligere å bruke tvang mot mennesker med psykisk sykdom etter en innstramming av psykisk helsevernloven i 2017. Dermed må pårørende eller politi overta ansvaret.

Vi i psykisk helsevern kan ivareta disse pasientene om reglene tillater det, men dette er politikernes valg. Effekten vil forsterkes om de vedtar ytterligere innstramminger i den nye tvangsbegrensningsloven.

Politikerne bestemmer hvem som skal ta seg av disse pasientene. Er ikke svaret psykisk helsevern, er svaret enten de pårørende eller politiet. Stortinget bestemmer.

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater