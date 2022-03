Striden mellom Ukraina og Russland går langt tilbake – men er ikke den historien Putin forteller

Volodymyr Yermolenko Ukrainsk filosof og journalist

Nå nettopp

Russland er den siste tyranniske stormakten i Europa. De bryr seg ikke om Natos ekspansjon, de bryr seg om sin egen ekspansjon, skriver Volodymyr Yermolenko. Bildet viser president Vladimir Putin talen han holdt 21. februar.

Ukraina har gjennom århundrer utviklet en politisk kultur for en rettsstat, mot tyranni.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

Tidligere denne uken, før Russlands president Vladimir Putin ga den formelle ordren om invasjon i Ukraina, holdt han en av sine mest aggressive taler til nå. Han så godt som benektet Ukrainas rett til å eksistere. Og han fremsatte falske fortellinger om at Ukraina etter 2014 har illegitime myndigheter og en radikal nasjonalistisk ideologi.

Putin presenterte Ukraina som en aggressiv stat som er villig til å ta tilbake det russisk-okkuperte Donbas med militære midler. Alle disse påstandene er et påskudd for Putin for å anerkjenne «uavhengigheten» til de såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk og rettferdiggjøre at russiske tropper invaderer ukrainsk territorium.

Dessuten beskyldte Putin Ukraina for å gjennomføre et «folkemord» i det russisk-okkuperte Donbas. Han glemte å forklare hvordan dette kunne skje på territorier som Ukraina ikke har hatt tilgang til på åtte år.

Fakta Om kronikkforfatteren Volodymyr Yermolenko er ukrainsk filosof og journalist. Han er analyseleder i Internews Ukraine, sjefredaktør for UkraineWorld.org, associate professor ved Kyiv-Mohyla-akademiet og prisbelønt forfatter. Vis mer

En trussel mot russisk imperialisme

Putins stridslystne retorikk kan forklares ved et enkelt faktum: Et demokratisk Ukraina er en eksistensiell trussel mot den nye russiske imperialismen. Det er en politisk modell bygget rundt en statskult og en ny mektig mann som rehabiliterer stalinismen i politikken både på hjemlig grunn og ute. Dette er grunnen til at Russland har vært så desperat etter å bringe Ukraina inn i den russiske innflytelsessfæren igjen.

Men realiteten er at Russland har tapt slaget om ukrainernes hjerter og tanker. 72 prosent av ukrainerne oppfatter Russland som et fiendtlig land, 68 prosent ønsker å bli med i EU, og 54 prosent vil gjerne bli med i Nato. Den ukrainske kampen er universell – en kamp for frihet og demokrati.

Russland har tapt slaget om ukrainernes hjerter og tanker

Landets kamp mot russisk diktatur er ikke ny. Faktisk har Ukraina gjennom århundrer utviklet en politisk kultur for en rettsstat, mot tyranni.

I middelalderen var Kyivriket Rus et pluralistisk politisk land organisert rundt mange bystater som var innflytelsesrike sentre uten autoritært styresett.

I tidlig moderne tid dannet den ukrainske kosakkstaten en republikansk politikkmodell med en konstitusjonell idé om staten, noe som skilte seg fra diktaturet i Moskva.

I det 19. århundre utviklet ukrainske intellektuelle en idé om ikke-hierarkisk politikk som fokuserte på autonome samfunn (hromadas), i motsetning til tsarismens autokrati.

Og i det 20. århundre var den ukrainske versjonen av sosialisme orientert mot europeiske modeller om kooperativ økonomi og emansipasjon (frigjøring) av bønder og arbeidere, snarere enn den russiske modellen om «proletariatets diktatur».

Utfordrer russisk tyranni

Ukraina har gjennom historien betalt en høy pris for å våge å utfordre russisk tyranni – og gjør det fortsatt i dag.

I halvparten av det 19. århundre forbød det russiske imperiet ukrainsk språk i offentlig bruk og sendte de kulturelle lederne i eksil.

I det 20. århundre ødela russiske bolsjeviker ukrainsk uavhengighet og utryddet intelligentsiaen. I tillegg drepte de rundt fire millioner mennesker i den kunstig skapte hungersnøden i 1932 og 1933. Andre tilfeller av hungersnød i 1920- og 1940-årene førte til at én million mennesker døde.

I 1970- og 1980-årene sendte Sovjetunionen systematisk ukrainske menneskerettsforsvarere til fangeleirer.

Russlands okkupasjon av Krim i 2014 og en påfølgende, langvarig militær og sosial katastrofe i Øst-Ukraina er bare en fortsettelse av denne langvarige historien. Og selv om Ukrainas motstandskraft har stått seg gjennom historien, fører de siste truslene, hendelsene og falske fortellingene ukrainerne til grensen av det de kan tåle.

For å skjule forbrytelsene sine maler Kreml et bilde av demoniske, «nasjonalistiske» ukrainere.

Men Ukraina handler ikke om gale nasjonalister som hater Russland. Det handler om en dyp historisk og politisk kultur hvor frihet er essensielt og tyrannisk styre er uakseptabelt.

Russland bryr seg ikke om Natos ekspansjon, de bryr seg om sin egen ekspansjon

Ukrainerne er nå forent i en motstand mot russisk aggresjon, uansett om de er ukrainsk- eller russisktalende. I dag er det naivt å tro at en russisktalende nødvendigvis vil støtte Russlands kontroll over Ukraina. I løpet av disse årene har en idé om en felles ukrainsk identitet om rettigheter styrket seg og marginalisert den imperialistiske ideen om en «russisk verden», selv i de overveiende russiskspråklige regionene i østre og sørlige Ukraina.

Vi må se forbi retorikken og fokusere på realiteten. Russland bryr seg ikke om Natos ekspansjon, de bryr seg om sin egen ekspansjon. De vil ikke stanse Natos utvidelser, de vil at Nato ikke skal stanse Russlands utvidelser.

Russland er den siste tyranniske stormakten i Europa, og de er desperate etter å reversere de republikanske og demokratiske tradisjonene i europeisk – og ukrainsk – politikk.

Dette må Vesten gjøre

Vestlige land må vise en fast holdning overfor Russland. Nettopp frykten for å provosere Putin er det som provoserer Putin. Den første runden med sanksjoner mot Putins regime for å ha anerkjent uavhengighet for russiskstøttede «republikker» på de okkuperte områdene i Øst-Ukraina var et skritt i riktig retning. Det var også avgjørelsen om å fryse ferdigstillelsen og igangsettingen av den kontroversielle gassledningen Nord-Stream 2.

Men nå, hva nå, gitt dagens krigserklæring?

For det første må tøffe sanksjoner opprettholdes på nøkkelsektorer av russisk økonomi, inklusiv energi, bankvirksomhet og forsvar.

For det andre må Putins venners verdier fryses i hele den vestlige verden. Sanksjonene må gjentas regelmessig og gjelde stadig flere personer og verdier hver måned slik at det legges et kontinuerlig press på russiske eliter.

For det tredje må Vesten fortsette å bistå Ukraina med militær hjelp for å bedre landets forsvarsevne.

For det fjerde må EU-land, USA og andre allierte inngå bilaterale forsvarsavtaler med Ukraina og slik skape et rammeverk for Ukrainas sikkerhet.

For det femte må det sikres en flyforbudssone over ukrainsk territorium for å forsøke å hindre den russiske hæren i å benytte seg av luftrommet ved en invasjon.

For det sjette trenger Ukraina økonomisk støtte for å sikre ukrainsk økonomi – og folket – fra de mulige krisene skapt av militær trussel. Den økonomiske støtten må gis med forbehold om videre reformer i Ukraina, først og fremst innen rettsvesen og antikorrupsjon.

Ukraina vil ikke gi etter i denne eksistensielle kampen. Men verden må komme på banen for å hjelpe landet til å kunne forsvare seg selv – og for å forsvare demokratiet i vår verden. I morgen kan det være for sent.