Halvor Hegtun bruker sin egen magefølelse som argument når han 14. mars argumenterer for at «pokerklubber ikke er noe berikende tilskudd til Oslos kultur- og fornøyelsesliv». Han tar selvsagt utgangspunkt i politiets razzia mot fem pokerklubber i hovedstaden og politiets mistanke om betaling av beskyttelsespenger til kriminelle gjenger.

Les Halvor Hegtuns kommentar:

For å ha ryddet en ting av veien med en gang: Vi pokerspillere ønsker absolutt ikke at en eneste krone fra vår spilling skal gå til kriminelle gjenger! Vi ønsker derimot å kunne utøve hobbyen vår i trygghet og ordnede former.

Fakta og statistikk er vinnerne

Som pokerspiller lærer man raskt at det å lytte til magefølelsen lett kan bli en dyrekjøpt erfaring rundt pokerbordet. I poker er det nemlig gode avgjørelser basert på fakta og statistikk man vinner på i det lange løp.

Slik bør det også være i samfunnsdebatten. For det er en vesensforskjell på poker og spilleautomatene Hegtun sammenligner det med.

For der spilleautomatene var verstingen på markedet, utgjør ikke pokerspill noen høy risiko for å utvikle spillavhengighet.

Dette ser vi blant annet i Lotteritilsynets vurdering av det lovlige Norgesmesterskapet på norsk jord, hvor risikoen for at sårbare grupper skal utvikle spillproblemer er lav.

Behov for ny type klubber

Som i alle pengespill er det likevel noen som også har et problematisk forhold til poker. Og i et uregulert marked, hvor klubbene selv lager regelverket, kan tapet fort bli for stort for dem som ikke klarer å begrense seg.

Derfor trengs det en ny type klubber. Norsk Pokerforbund foreslår en statlig lisens for pokerklubber, som genererer inntekt til gode formål, med et regelverk som regulerer og med samme tapsgrenser som hos Norsk Tipping.

Hegtun konkluderer avslutningsvis med at enerettsmodellen «fortsatt er den beste veien å gå for å holde hasarden innenfor trygge og forutsigbare rammer.»

I vårt forslag vil også poker være en del av spillmonopolet. Så hvilke argumenter mot poker står da igjen? Jeg kommer ikke på noen, for utenom Hegtuns magefølelse.