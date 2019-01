Hvis du klarer å inkludere én type familie, Ropstad, bør du kunne klare å inkludere to-tre til. Helst alle. | Sofie Frøysaa

Erna Solberg vil la den nye barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) få «slippe homoparaden» og «støy knyttet til LHBT+-spørsmål»

Jeg vil helst slippe å ha en minister som forskjellsbehandler og utdefinerer barn og familier, og som anser familien min som «støy».

Jeg skal gi deg støy, jeg: Da jeg var 9 år kom moren min ut av det såkalte skapet. «Skapet» som burde ha vært brent opp for lenge siden. Hun kom ut like i nærheten av der du også kommer fra, Ropstad. Midt i tjukkeste Bibelbeltet.

En litt for moderne familie

Merkelig nok var det ikke noe Pride i Grimstad på den tiden. Vi flyttet til en langt mer inkluderende og mangfoldig hovedstad, og mamma fant bonusmamma som hun deretter levde sammen med i over 15 år. Disse to støyete damene oppdro min lillebror og meg, en såkalt moderne familie. Litt for moderne for din smak, naturligvis.

Det er ikke første gang KrF-medlemmer viser sitt sanne, homofobiske ansikt: I 2016 stilte daværende partileder Knut Arild Hareide i Pride-paraden. Det førte til krisemøte innad i partiet, og 82 mennesker meldte seg ut av partiet i protest.

Hareide ble den første KrF-lederen som deltok i Pride, den første og tilsynelatende siste på en god stund. Pride-deltagelsen ble blant annet beskrevet som «svært krevende for KrF».

Dan P. Neegaard

LHBT+

Det har tydeligvis vært så krevende at de fremdeles, tre år senere, sliter med å inkludere mellom 1,2 og 10 prosent av befolkningen og deres familier. Ikke nok med det, LHBT+-mennesker er faktisk så krevende at regjeringen har måttet endre statsrådsposten, slik at Ropstad kunne bli familieminister. Likestillings- og LHBT+-spørsmål får Trine Skei Grande (V) ta seg av.

Siden en barne- og familieminister skal ivareta nettopp barn og familiers rettigheter, er derfor mine spørsmål til den nye ministeren følgende: Hva slags barn og familier er innafor? Hvor moderne kan en familie være før de er ute av barne- og familiegruppen? Er det kun A4-familier som får lov til å være med i gruppen du har ansvaret for?

Et skrekkeksempel

Ikke at jeg vet hva en A4-familie er, men ut fra KrFs målestokk å regne, tipper jeg at det dreier seg om mor, far, barn – da helst flere enn ett, selvfølgelig, slik at også Erna får viljen si.

Jeg vet at jeg er ute av varmen forlengst. Jeg har to mødre, to stemødre, to fostersøsken, en helbror og en halvbror. Dessuten, og dette har jeg aldri sagt offentlig før, har jeg tatt en abort (jeg bare nevner det, siden kvinners autonomi også er til forhandling om dagen). Jeg er vel med andre ord selve skrekkeksempelet på et vanskelig samfunnsmedlem.

Hva skal til for at det blir plass til «sånne som oss» på sikt?

I mellomtiden skal regnbue-Norge og jeg lage så mye støy at du og regjeringen ikke kan unngå å høre oss.