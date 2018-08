I et innlegg i Aftenposten 9. august kommer pensjonsrådgiver Harald Engelstad med påstanden om at Statens pensjonskasse (SPK) gir råd til deltagere på sine pensjonskurs. Han karakteriserer disse rådene som useriøse og uetiske. Dette kan ikke stå uimotsagt.

Målet er å informere

I SPK er vi svært tydelige på at vi er veiledere, ikke rådgivere. Målet er å informere, slik at den enkelte gis best mulig grunnlag for å ta egne valg. Gjennom pensjonsreformen har mange fått flere valgmuligheter enn før. Noen har muligheten til å fortsette å jobbe samtidig som de tar ut alderspensjon, og dette er våre kursdeltagere svært interesserte i.

Folk vil vite hva som lønner seg for dem. Men som Engelstad helt riktig skriver i sitt innlegg, er det ingen som kan si hva som lønner seg for den enkelte.

Vi opplever det motsatte

På våre kurs belyser vi ulike sider ved å ta ut alderspensjon fra folketrygden når man fortsatt er i jobb. Både fremtidig lønnsutvikling, hvordan levealdersjusteringen slår ut og hva slags liv den enkelte ønsker å leve, spiller inn. Dette er forhold vi i SPK ikke kan vite noe om.

Engelstad påstår at det er «påfallende mange» fra våre kurs som skal ha mottatt råd. Det er ikke vår erfaring. Hvert år holder SPK kurs for rundt 10.000 medlemmer, og i forbindelse med kursene har vi én-til-én-samtaler med deltagere. Disse pensjonssamtalene er populære. De få negative tilbakemeldingene vi får, handler som oftest om at vi ikke gir råd.

I sitt innlegg fremhever Engelstad mange gode poenger som vi i SPK gjerne slutter oss til. Nøytral og saklig informasjon rundt pensjon er viktig! Det er den enkelte som skal ta sitt valg.

