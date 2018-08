Mange hadde store forhåpninger da Dronning Eufemias gate åpnet i 2014. Her skulle det være plass til buss, trikk, biler, sykler, fotgjengere og trær. Feilen er: Gaten er trafikkfarlig og det er ikke plass til alle!

Busser og morgentrøtte passasjerer i sykkelfeltet

I rushtiden er jeg én av ca. 1000 (ref. Aftenposten 22. august) som sykler opp Dronning Eufemias gate i retning Helsfyr når jeg skal på jobb om morgenen – og hjem igjen i motsatt retning senere på dagen. Jeg har omtrent en mil på sykkelsetet hver vei og gleder meg aldri spesielt til Dronning Eufemia-etappen.

Bussene står som regel og venter på morgentrøtte passasjerer i busslommen som er plassert i sykkelfeltet. Noen ganger bestemmer bussene seg for å svinge ut akkurat idet jeg drister meg til å sykle forbi. Andre ganger står bussene lenge og blinker seg ut fra busslommen, men så kommer det en passasjer på i siste liten, og jeg blir stående, ventende bak bussen. Dette føles som lange minutter når eksosen puster meg i ansiktet og dagens første jobbmøte nærmer seg.

120 busser i timen. I sykkelfeltet

På vei hjem er det hakket verre. Biler og sykler leser samme trafikksignal, noe som ofte kan by på konflikter. Bilene har grønt lys og skal gjerne krysse sykkelfeltet, syklene har grønt lys og skal rett frem. Utålmodige bilister tuter og sinte syklister viser fingeren tilbake. Alle er like oppgitte over situasjonen.

Lenger borti gaten står det grønne og røde busser på rad og rekke i busslommen, opptil 120 busser i timen i rushtiden. Busslommen er også i denne retningen plassert i sykkelfeltet.

Krangle litt med fotgjengerne i stedet?

Før hadde syklistene to alternativer: vente bak bussene, eller driste seg til å svinge forbi, mellom busser og biler. Nå har vi fått et nytt alternativ: Det er laget et sykkelfelt som svinger seg rundt busslommen og spiser litt av fortauet. Syklistene kan nå velge denne litt tryggere, men trege veien rundt busslommen. Det nye sykkelfeltet er fullt av kryssende kollektivreisende som skal av og på bussen, fotgjengere syklisten skal vike for. De fleste syklister velger fremdeles bilveien – litt farligere, men raskere.

Fremtidig byplanlegging

Veiene er smale, både for busser, biler og sykler. De fleste sliter med å holde seg innenfor sine oppmerkede soner. Flere ganger har jeg selv erfart at biler og busser legger seg over i sykkelfeltet, og at syklene får enda mindre plass enn i utgangspunktet.

Vi trenger ikke se lenger enn til København for å ta lærdom av byplanlegging. Der har de en grønn bølge av lys om man sykler i passende fart (uten hindringer!), bredere og bedre adskilte sykkelfelt, egne lys for syklister, og så videre.

I og med at Dronning Eufemias gate er en helt ny gate som er bygd fra scratch, burde man i større grad lært av andre byer, som København, når det gjelder hensyn til alle trafikanter. Dronning Eufemias gate er på topp når det gjelder kostnad pr. meter, men samtidig er den i toppsiktet når det gjelder ulykker. Det er skuffende. Kom igjen 'a, Oslo! Vi kan bedre enn dette!

For nye sere: Denne videoen fra 2015 ble sett av mange: