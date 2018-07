Kort sagt, tirsdag 10. juli

Hipp, hipp homo!

Jeg er forundret over Herman Gunnarsjaa, som i sitt innlegg i Aftenposten er kritisk til Pride fordi «det er overdrevet». Det såkalte «Stonewall riot» var et opprør blant homofile i 1969, og kan sies å ligge til grunn for dagens politiske aktivisme om homofiles rettigheter. Pride er også et slags opprør. Å ilegge det en funksjon som går ut på å være snill mot andre, er derfor en betraktelig neglisjering av hva bevegelsen står for.

Men hva er egentlig disse tilsynelatende obskøne individene, som sprader rundt i kostymer og det som verre er, flagrende regnbueflagg, og tidvis øredøvende musikk akkompagnert av kleine heiarop og ditto dansing? Pride er selvsagt noe mer enn disse stereotypiske og tendensiøse gjengivelsene. Det er mangfold. Skeiv kjærlighet. Likhet for loven. Identitet. Integritet. I over 30 år har regnbueflagget vært symbolet for homofiles rettigheter og frigjøringskamper, i tillegg til en rekke andre konnotasjoner. Seks ulike farger: selve symbolet på mangfold. Uten å overdrive, dette er like viktig i dag som det var i 1969. Hipp, hipp homo! Og hipp, hipp hetero, bi, og så videre.

Daniel Syverstadlien

Snart er Oslo en skikkelig sykkelby!

Merete Knudsen Moe og Jonas Brenna skriver i hvert sitt innlegg at de ikke opplever Oslo som en god og trygg by å sykle i. Slike opplevelser er grunnen til at skikkelige kår for sykkel er en av Miljøpartiet De Grønnes viktigste kampsaker.

Innleggene er presise beskrivelser av resultatet av en mangeårig planlagt og ønsket nedprioritering av dem som vil sykle. Moes ulykke skjedde i hovedsykkel-traseen til sentrum fra Oslo sør. I denne gaten har Statens vegvesen fått plass til seks kjørefelt, men ingen egen sykkelvei. Syklende og gående er skviset sammen på en smal gangvei.

Dette er for dårlig, og grunnen til at vi har fått vedtatt «Oslo-standarden» for sykkel i kommunale gater. Vi bygger tryggere veier med plass til mer sykkeltrafikk, som ikke må konkurrere med gående eller busser. Vi tar også i bruk «dansk sykkelsti» – opphøyde sykkelfelt adskilt fra veien med kantstein.

Det tar tid å ta igjen tiår med etterslep, selv om vi har tidoblet sykkelutbyggingen, til 15 nye kilometer i året. Derfor har vi fått vedtatt en ny sykkelplan. Når vi har gjennomført den vil nesten alle i Oslo bo maks 200 meter fra sykkelveinettet. Samtidig setter vi ned farten i boligområder i hele byen, nesten 400 fartshumper og opphøyde gangfelt rulles nå ut. Det skal være trygt å sykle og gå der du bor.

Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG

Kva med Nord-Kypros, Halvorsen?

Statssekretær Audun Halvorsen (H) skriv følgjande i Aftenposten 9. juli: «I 2014 ble grenser forsøkt endret på i Europa for første gang siden andre verdenskrig ved bruk av militær makt».

Spørsmål til Halvorsen: Kva med den militære aksjonen i 1974-75 då NATO-landet Tyrkia invaderte den nordlege delen av Kypros, som i 1983 vart proklamert som den tyrkiske republikken Nord-Kypros? Er ikkje dette ei grenseendring i Europa ved bruk av militær makt?

Gunnar Skirbekk, professor em., Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen

Høyre ønsker det beste for Smestad

Alle som åpnet Aftenposten 4. juli ble møtt med en overskrift om at Høyre vil beholde Smestad-krysset, og at vi også i fremtiden ønsker å gi tung trafikk førsteprioritet der. Oppslaget etterlater et inntrykk av at Høyre ønsker å beholde Smestad-krysset som det er. Det er feil. Bakgrunnen for intervjuet var byrådets forslag til kraftig fortetting på Smestad. Ap, SV, MDG og Rødt ønsker at det skal bygges blokker på inntil ti etasjer der det i dag står småhus. Får byrådspartiene gjennomslag for sine ønsker blir Smestad ifølge Aftenposten det første store småhusområdet i Oslos historie som rives for at det skal bygges blokker. Det er Høyre sterkt imot.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen forsvarer raseringen av småhusområdene på Smestad og sier den «gir oss mulighet til å gjøre noe med Smestad-krysset som ikke fungerer i dag.» Byrådets forslag til løsning innebærer en kraftig reduksjon av kapasiteten i krysset. Ingen bør være overrasket over at byrådet som ønsker å gjøre om ett felt i hver retning på Ring 3 til kollektivfelt omfavner en slik løsning.

Høyre vil heller legge forholdene bedre til rette for at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, enn å gjøre det tilnærmet umulig å kjøre bil i Oslo. Det må dessuten være mulig å krysse, eller kjøre av- og på Ring 3 også i fremtiden. Når Statens vegvesen finner en bedre løsning for alle trafikantgrupper i Smestad-krysset vil Høyre støtte den. Det er småhusområdene vi vil verne. Ikke dagens kryss.

Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen (H)

Nei til uthenging av enkeltpersoner!

I Aftenposten 04. juli i år slås det opp over to sider at én fotballspiller av personlige grunner ikke ville delta i en kampanje der spillerne holdt opp en plakat med teksten «fotball er for alle, uansett hvem du er glad i».

I artikkelen refereres det også til at denne personen har «skapt kontrovers i Bergen» uten at leseren har mulighet til å forstå hva denne kontroversen dreide seg om. Dette er uansett irrelevant i denne sammenhengen og bidrar utelukkende til å skape et negativt bilde av personen.

I dag er det heldigvis lettere, og i økende grad politisk korrekt, å være for mangfold rundt seksualitet, identitet og legning. Men selv om Aftenpostens journalister også deler dette synet, synes jeg det er usmakelig at de henger ut én person på denne måten. Det er hennes fulle rett å mene hva hun vil og å avstå fra en markering som hun av samvittighetsmessige grunner ikke kan stå inne for.

John Willy Haukeland, Oslo

Resultater som teller

Hva får vi egentlig igjen for å bli kåret til Europeisk miljøhovedstad 2019, spør Andreas Slettholm i Aftenposten 29. juni. Svaret er: Det er opp til oss! Vårt mål er å oppnå resultater som teller.

Vi vil at markeringen skal føre til direkte miljø- og klimaresultater. Kommunen står for under 10 prosent av klimautslippene i Oslo. Vi trenger at hele byen blir med for å få ned utslippene. Vi må løfte sammen om vi skal redusere overforbruket av ressurser, hindre plast fra å havne i fjorden og bevare det biologiske mangfoldet.

Miljøhovedstadsåret handler om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen og finne nye løsninger for fremtidens storby.

Så spørsmålet er ikke hva vi får for å være Europeisk miljøhovedstad, men hvordan hver av oss kan gjøre noe for å oppnå resultater som teller. Det spørsmålet har mange allerede begynt å svare på. 170 organisasjoner, bedrifter og kunnskapsmiljøer har søkt om å bli partnere og delta med aktiviteter i det offisielle programmet.

Sammen skal vi lage flere hundre arrangementer gjennom et helt år, som skal bidra til å løfte Oslo inn i fremtiden.

Anita Lindahl Trosdahl, prosjektleder, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Med økt dyrking av proteinvekster kan Norge bidra til klimautslipp

I et svar til Gunhild Stordalen og Camilla Stoltenbergs «Mattiltakene verden trenger» 11. juni, skriver Laila Aass og Odd Magne Harstad at dette er «feil miljøresept». De konkluderer med at mulighetene for å dyrke proteinvekster i Norge er sterkt begrenset. Men det er fullt mulig å dyrke proteinvekster i Norge!

Norske forbrukere er stadig mer interessert i plantebasert mat med høyt proteininnhold. I det norske kostholdet kommer 23 prosent av proteinene fra korn og over 60 prosent fra melk, kjøtt og egg. Belgvekstene utgjør under 0,5 prosent. Men det er mulig å dyrke erter på 150.000 dekar og oppnå en produksjon på ca. 60.000 tonn. Arealene finner vi særlig i kornområdene rundt Oslofjorden.

Dersom hele avlingen av belgvekster brukes til mat vil det erstatte opp mot 10 prosent av animalske proteiner. Vi kan også utnytte proteiner fra andre vekster, som havre, potet og oljevekster. Dyrking av proteinvekster i veksling med korn vil gi bedre avlinger og mindre bruk av gjødsel og plantevernmidler. Øker vi bruk av planteråvarer til mat vil det bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Produksjonen blir mer bærekraftig med lavere energi- og arealbruk.

Det betyr mye når alle sektorer må bidra for å oppfylle forpliktelsene som Norge har sluttet seg til. Likevel må vi fastslå et det er et begrenset potensial for å dyrke proteinvekster som kan erstatte en større andel av animalsk protein. Men å satse på proteinvekster til mat vil gi et godt bidrag!

Anne Kjersti Uhlen, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet