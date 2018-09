Trine Eilertsens kommentar i Aftenposten 17. september tok opp fleire interessante aspekt ved offentleg administrasjon.

For ein som har arbeidd i departements-byråkratiet om lag 40 år, er det også mangt som skapar undring ved utviklinga innan statleg styre og stell.

«Eg» - ikkje «vi»

Først vil eg nemne at statsrådar i dag kan skape inntrykk av at dei sjøl står for alt arbeid i departementet - uttrykt ved jeg/eg skal gjere både det eine og det andre. I mi tid brukte gjerne statsrådane uttrykket vi/me eller departementet.

Det er embetsverket som førebur sakene og i noen tilfelle må åtvare statsrådar mot urealistiske eller uheldige idear. Men det er sjølsagt politisk leiing som avgjer store og viktige saker.

Det vrimlar av «hjelparar

I mi tid var det svært nær kontakt mellom statsråd og embetsverk. Med statsråden følgde det gjerne ein statssekretær og ein politisk rådgivar. Departementa hadde maksimalt eit par informasjonstilsette. Ekspedisjonssjefar var pressekontakt.

I dag vrimlar det av «hjelparar» for statsråden, og det må ha blitt trongare tilgong til statsråden for embetsverket.

Rekrutteringa til departementa kan bli svekka ved at utfordringane for unge saksbehandlarar synest å vere redusert.

Tidlegare blei viktige utgreiingar gjort i fagdepartementet eller i grupper med samarbeidande departement og fagdirektorat. Sekretær for slikt arbeid var gjerne ein saksbehandlar som såleis fekk høve til å vise kva han/ho dugde til.

Eg kunne vise til fleire store saker med framlegg om ei viss systemendring som - etter ei slik intern utgreiing - gjekk via statsråd/regjering til vedtak i Stortinget.

Konsulentar og forskarar

Nå blir utgreiingar ofte gjort av konsulentselskap eller forskarar. Andre gonger kan det vere politikartunge utval som skal utgreie store kompliserte saker. Den omfattande fagkunnskapen som ligg i det aktuelle departement, blir ikkje alltid utnytta godt nok i utgreiings-fasen.

For ei tid tilbake hadde ein ung forskar fått i oppdrag å utgreie ei sak for Samferdselsdepartementet. Undervegs gjorde fagdepartementet forskaren merksam på ein feil i forståinga av historiske fakta. Det førte til avisoppslag om at fæle byråkratar ville styre den frie forskinga.