I en kommentar i Aftenposten 19. mars nevner Joacim Lund syv teknologitrender som endrer verden, men tar forbehold om at det ikke er enkelt å se inn i fremtiden.

Det gjelder spesielt for teknologi. Problemet er at det er så enkelt å lansere ideer, lett å lage prototyper, men så uhyre vanskelig å ta teknologien i bruk.

Den virkelige verden knuser de fleste ideer, også mange av de gode. Motkreftene kan være at teknologien ikke er nyttig nok, at den er vanskelig å bruke, for kostbar eller at den ikke passer inn i hverdagen.

Spektakulære ideer gir oppmerksomhet

Det som kompliserer bildet, er at en kan få mye god markedsføring av å lansere spektakulære ideer.

Google, Amazon og mange andre bruker dette for å få oppmerksomhet, alt fra ballonger som skal gi internett over hele verden, til pakkelevering med droner. Dette er langt billigere enn å kjøpe annonser, noe nesten ingen av de store teknologifirmaene bruker penger på.

Fra vi fikk de første datamaskinene har mange, også kjente fagfolk, kommet med spådommer om hva en skulle få til: Automatisk oversetting av språk, maskiner som kunne ta over alle menneskelige gjøremål, algoritmer som kunne erstatte legen, online undervisning som ville gjøre de fleste universiteter overflødige, 3D-printere som skulle ta over all produksjon, og så videre.

Vi har fått alt dette, men istedenfor å ta over verden, har disse teknologiene bare funnet sine små nisjer.

Hvor ofte teknologien feiler

I de siste tyve årene har vi hørt at de selvkjørende bilene vil være her om få år. Problemet er at en på vanlige veier kan møte et utall forskjellige hendelser. Ofte må sjåføren forstå disse for å handle rett. Det gjør ikke den autonome bilen. Da blir det vanskelig å ta en riktig beslutning med tanke på fotgjengere og andre biler.

Om vi som sjåfører gjør en feil, vil det kun ha implikasjoner for oss selv. Gjør den selvkjørende bilen en feil, vil det få konsekvenser for alle andre selvkjørende biler som bruker den samme programvaren.

De av oss som kjører rundt i moderne biler, ser hvor ofte teknologien feiler. Er det snø eller is på sensorene tror bilen at det er en hindring foran bilen. Og om jeg skulle trykke inn bremsen hver gang min bil sier «break» med kraftig lyd og blinkende rødt lys, ville jeg helt sikkert bli påkjørt bakfra.

Det mest dramatiske i spådommene

Lund nevner personlige assistenter. Microsoft kom med sin Office Assistant allerede i 1998. Den ble kalt «en av de verste programvaretabbene i historien». Siden det har vi fått Google+, Microsofts Cortana og Amazons Alexa.

Åpenbart kan slike assistenter være til hjelp - det vil si, om de får adgang til alle data. Det er ikke enkelt og kanskje heller ikke ønskelig.

Selv ville jeg nok være bekymret for å ha Alexa hjemme, en enhet som tar opp alt det jeg sier. I prinsippet skal denne bare gjøre det når du har gitt oppvekkingsordet, men for å få til det, må den jo lytte på alt du sier.

Det mest dramatiske i spådommene som Lund referer til, er at smarttelefonen er på vei ut. Men begrunnelsen om at salgstallene flater ut, er ikke god. Det kan like godt bety at det nye ikke er så spennende, at mobilen er blitt en bruksgjenstand på linje med PC-ene.

Problemet med teknologiske spådommer er ikke bare at de så sjelden slår til, men også at teknologien tar helt andre veier enn hva profetene tror

Spådommene om at stemmestyring skal ta over for tastaturbruk har ikke slått til. Tenk på tekstbehandling. Et godt talegjenkjenningssystem kan kanskje få med seg det du sier, men så skal du sette tegn, formatere tabeller, tegne figurer, ordne layout og alt det andre. Da blir stemmekanalen fort for trang. I tillegg, vi bruker stemme til å kommunisere med andre mennesker og vil fort få problemer om vi skal dele lydrommet med datamaskinen.

Teknologien tar helt andre veier

Problemet med teknologiske spådommer er ikke bare at de så sjelden slår til, men også at teknologien tar helt andre veier enn hva profetene tror.

Ingen av de store gjennombruddene - mikroprosessoren i 1970, PC-en i 1980 og internett i 1990, ble forutsett, heller ikke hvilket gjennombrudd smarttelefonen skulle få fra 2007 og utover.

Og for dem som sier om 20 år – gå tilbake til 1998 og se om det ville være mulig å si noe vettugt om det som kom. Ikke det! Da er det heller ikke lurt å si noe i dag om hva som skal skje frem til 2038.

