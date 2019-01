Så du har sagt noe offentlig som du trodde var helt ukontroversielt? Som at spedbarnsvaksiner beskytter mot sykdommer, at jødene ikke sto bak 9/11 eller at rasisme er dumt?

Men helt ukontroversielt var det ikke, for plutselig er Twitter- eller facebookkontoen din full av sinte folk, det skrives veldig rare artikler om hvor dum og ond du er, og du og arbeidsgiveren din får mailer og telefoner om at du ikke bør få ha jobben din.

Marginale miljøer har holdt på slik lenge, men i det siste har bruken av disse taktikkene blitt trappet opp. Det betyr at du kan bli rammet av dem. Siden jeg har fulgt med på disse miljøene i et kvart århundre, tillater jeg meg å komme med noen tips.

Hold hodet kaldt

Dersom de ringer, regn med at de tar opptak av samtalen. Forhold deg derfor knusende rolig og saklig. Ikke gi dem et raseriutbrudd de kan legge ut på Youtube, samme hvor ille de oppfører seg. Og vi snakker om miljøer som kan oppføre seg virkelig, virkelig ille.

Det samme gjelder e-poster, twittermeldinger, og så videre. Ignorér dem eller svar beinkort og dønn saklig. Om du lar deg vippe av pinnen og svarer med samme mynt, tar de skjermdumper som får evig liv på bloggene og sidene deres. Og der kommer ikke konteksten frem.

Men det hjelper ikke alltid å holde hodet kaldt. Da en ekstremist ringte meg og ville fiske informasjon lo jeg bare, siden jeg visste hvem han var. Jeg har vitner på at jeg var helt rolig, men han skrev likevel artikkelen «sinnablogger får raserianfall».

Snakk med arbeidsgiver

Havner du på disse miljøenes radar, anbefaler jeg deg å snakke med arbeidsgiveren din først som sist. Et problem kan være at arbeidsgiveren din sier «SÅ drøye folk kan da ikke finnes?». En løsning kan være å gi dem lenker til saker som nettmobberen som kalte folk «nazihorer, avskum, sugger og frityrinfiserte fettberg». For jo, sånne folk finnes.

Snakk gjerne med verneombudet på jobben, spesielt dersom dette er en følge av ting du har sagt i jobbsammenheng.

Du kan ikke nødvendigvis regne med hjelp fra myndighetene. Det finnes folk i dette landskapet som er strafferettslig utilregnelige, og i praksis kan gjøre hva de vil på nettet. Andre har ødelagt økonomien sin. Ett søksmål til er da ikke avskrekkende.

De vil du skal holde kjeft

En fin innføring i landskapet er John Faerseths artikkel om anklagene om at Human-Etisk Forbund vil «normalisere pedofili». En del har endret seg, men de samme aktivistene dukker stadig opp i andre sammenhenger.

Om uhellet er ute og du pådrar deg disse folkenes vrede, kan det være intenst slitsomt. Jeg bidrar gjerne med informasjon, du eller arbeidsgiver kan eventuelt kontakte meg på e-post eller på Twitter.

Men vit én ting: Det de vil er du skal holde kjeft. De vil at det skal bli ubehagelig å være kritisk mot kvakksalveri, konspirasjonsteorier og rasisme. Slik at de kan operere uhemmet. Derfor er det én perfekt måte å slå tilbake mot dem: Fortsett som du stevnet.

