Dødsdommen mot vår forskerkollega Ahmadreza Djalali i Iran har fått lite oppmerksomhet i Norge. Den angår alle oss som bryr oss om forskeres muligheter for å arbeide uten frykt for represalier.

Doktor Djalali er en iransk statsborger som bor i Sverige, der han forsker på katastrofemedisin ved Karolinska institutet i Stockholm. Hans arbeid har medført utstrakt samarbeid med kolleger i mange land. Blant annet har han undervist ved universiteter i Belgia og Italia.

Presset til å tilstå

Han ble arrestert i april 2016 under et besøk til Iran. I februar i fjor fortalte Djalali at han var blitt presset til å underskrive en tilståelse. I denne skal han ha vedgått at han var involvert i spionasje og i å handle i strid med den nasjonale sikkerheten. I oktober 2017 ble han dømt til døden.

Amnesty International mener at rettssaken var kritikkverdig. Djalali selv sier han ble spurt om å spionere for Iran, men at han sa nei til å gjøre dette. Dette mener Amnesty er en årsak til dommen mot Djalali.

Akademikere må slippe frykt

Dødsstraff er en umenneskelig og irreversibel straffemetode som ikke har noen plass i et moderne rettssystem. Også i Iran må akademikere og studenter få mulighet til fredfullt å studere, undervise og samarbeide uten frykt for sanksjoner.

Som representanter for fem av Norges største utdanningsinstitusjoner vil vi med dette oppfordre Irans ambassadør i Norge og norske myndigheter til først å gjøre det som står i deres makt for å forhindre at dødsstraffen mot Ahmadreza Djalali fullbyrdes, og deretter få ham løslatt.

