Hvem bryr seg om Malkenes' elever?

I den offentlige debatten har det kun handlet om Malkenes' ytringsfrihet.

Det er en skivebom.

Av alle mulige måter Malkenes kunne ha beskrevet utfordringene han har i klassen, gjorde han det på den verst tenkelige måten for elevene.

Kanskje er det Malkenes' feil like mye som det er elevenes at det er så bråkete i klassen?

Rom for selvkritikk?

Læreren vi så på Dagsnytt Atten, var oppgitt. Det resulterte i at elevene ble oppfattet som klovner. Som førte til at Utdanningsetaten tok opp saken.

Men trenger man virkelig en etat for å forstå at slikt gjør du ikke på direktesendt TV?

Etter stuntet har læreren høstet mye støtte. Men er det rom for noe selvkritikk?

Er det noen som har tenkt på hvilke vanskeligheter som venter en når arbeidsgiver ser Furuset som bosted og Kashmankhari som etternavn.

Og i tillegg nå Ulsrud som skole.

Tenker læreren over hvor mye vanskeligere han gjør det for disse elevene?

Har du for eksempel prøvd å legge opp timene annerledes?

Har du startet med et «Hei» og ønsket elevene velkommen? Har du sagt: I forrige time var det litt mye bråk. I dag ønsker jeg at vi gjennomgår xyz, for dette er viktig når dere kommer opp til eksamen som danner grunnlaget for om du blir vaskemann eller en fotballspeider.

Har du latt dem få medvirke i utformingen av timen, regler og konsekvenser?

Fordommer venter nå på elevene

For utfordringene du tar opp, har jeg vært en del av. Som på ungdomsskolen på Romsås, hvor alle de minoritetsspråklige guttene ble satt i NOA-klasse.

Vikarlærere gråt etter timene. Vi var så bråkete at alle de ansatte på skolen kom til klassen vår for å fortelle at det vi gjør, er uakseptabelt. Men hvorfor samle alle de verste elevene på ett og samme sted?

Det er litt av det samme som skjer i Osloskolen.

Alle de smarteste går til en skole. Mens alle de med størst utfordringer blir samlet på en annen skole. Det er fasiten på økt ulikhet i fremtidens samfunn.

Så. Kritikken mot inntakssystemet er berettiget, men måten det ble gjort på, fortjener strykkarakter. Fordommer venter nå elevene fra Ulsrud.

