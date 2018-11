Dei som vil fjerne abortlovas paragraf 2c, bør opptre meir rederleg. «Downs-paragrafen» er ikkje særskilt for Downs. KrF bør vere ærlege om fakta i ei så viktig sak.

Faktum er at paragrafen blir brukt hos kvinner der fosteret er svært sjukt. Paragrafen gjeld også der ein meiner fosteret, grunna store misdannelsar, vil døy i svangerskapet eller kort tid etter fødsel.

Borna på intensiven

For 12 år sidan var eg i praksis på Malta som medisinstudent. Då var eg mellom anna på nyfødtintensiven og såg mange triste skjebner. Men det som var spesielt å sjå på Malta, var alle borna med svært store misdanningar som «budde» på intensiven. Tilfelle du sjeldan ser i Norge eller andre europeiske land.

For på Malta er abort ulovleg.

Eg såg born som låg månadsvis i kuvøser med behandlingar mot sjukdomar dei ville få igjen og igjen. Månadsvis med slanger, pumper, sjukehusinnleggelsar (viss dei fekk kome heim imellom).

Eg spurte veileiaren min kva prognosene var for desse borna med så store misdanningar at det berre vart nemnd som teoretiske tilfelle i lærebøkene. Han sa: - Dei vil få gjentekne infeksjoner og problem med næringa, til dei døyr. Vi må lindre så godt vi kan medan vi ventar på det uunngåelege.

Inntrykk frå Malta har fulgt meg sidan, synet av borna som berre fekk sjå innsida av kuvøsa i heile sitt korte liv.

Løysinga er ikkje å tvinge kvinner til å føde svært sjuke born

Eg brenn for tilrettelegging for funksjonshemma! Vi har alle eit urokkeleg, og for meg gudegitt, menneskeverd, uavhengig av kva ein presterer. Og uavhengig av om ein er sjuk eller funksjonshemma - slik eg sjølv er.

Men løysinga for å få slutt på diskriminering av funksjonshemma er ikkje å tvinge kvinner til å føde svært sjuke born. Det er ikkje å tvinge svært sjuke og døyande born til å bli fødde inn i familier som ikkje ser seg i stand til å ta vare på dei.

Nei til sortering - etter fødselen!

Det er paradoksalt at KrF vil kjempe for menneskeverd ved å forhandle med parti som tek bort ytingar til funksjonshemma (fysioterapi, bostøtte, støtte til ombygging av bil, økte skattekrav). Funksjonshemma blir hardt økonomisk ramma under denne regjeringa.

Sorteringssamfunnet skapar vi alle. Gjennom korleis vi snakker om og forheld oss til funksjonshemma. Gjennom politikken ein stemmer på, den som i dag gjer det vanskelegare å vere annleis.

Det er ikkje etisk høgverdig å pålegge kvinner å føde fram sjuke og døyande born, berre så du kan ha godt samvit og hevde du er mot sorteringssamfunnet. Sorteringa skjer kvar dag, den, av levande menneske. Sjå heller korleis du kan inkludere dei av oss som alt er født!

Kampen mot sorteringssamfunnet må skje etter fødselen, og ikkje påleggast kvar enkelt, fortvila kvinne. Vern om abortlova!