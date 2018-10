Jeg ble også irritert da jeg leste innlegget «Manpower trenger girlpower», av Celine Marie Moe i Dagens Næringsliv. Men jeg så også et vindu. Et vindu til å snakke om barnehagehenting, planleggingsdager og innkjøring i barnehage. Og sykedagene da, når barna får kjørt seg med bakterier.

Jeg er gründer på femte året. Medgründer, eller cofounder om du vil, med en annen kvinne. Jeg er den barnløse i gründerskapet, og medgründeren min har to (ganske så nydelige) små.

Uansett hva som har skjedd i intervjurunden med Manpower og Moe, så mener jeg at det må være rom for å snakke om barnehagerutiner.

Kristoffer Myhre

Ved flere anledninger, i mitt tyvende år som arbeidstager (jeg begynte å jobbe og tjene penger da jeg var 14 år), så tar jeg meg selv i å bli forfjamset av:

«Jeg må nesten gå nå, jeg må hente i barnehagen.»

Midt i et møte.

Eller:

«Jeg må hjem til barna mine, jeg har jo tross alt barn, må se dem før de legger seg.»

Rett før vi avslutter.

Eller:

«Jeg er hjemme i dag, det er planleggingsdag.»

Det blir en del fraværsdager.

Barnløse blir igjen på kontoret

Jeg har prøvd å lete, men det er ingen informasjon hvordan å «fordele» denne typen fraværsdager. Hvordan skal man tilrettelegge for (frivillige og ufrivillige) barnløse?

Det er hele fem planleggingsdager i året. Det er opp til én og en halv uke med innkjøring i barnehagen. Du bør helst hente barnet ditt klokken 16.00, ellers klikker barnehagepersonellet (nå tar jeg i litt her, men dere skjønner greia).

Jeg forstår at man må være hjemme med babyen sin når baby er syk. Men som barnløs medgründer blir det mange fraværsdager å forholde seg til. Og jeg føler nesten ikke jeg kan nevne ordet barnehage uten at elefanten i rommet spruter tilbake usynlig vann over oss.

«Ja, det er en menneskerett i Norge å hente barna i barnehagen, koste hva det koste vil.»

Men det er jeg som blir sittende i møtet.

Det er jeg som blir værende igjen på kontoret.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Planleggingsdag i håret

I det siste har jeg hatt planleggingsdag i håret mitt. Jeg booket frisørtime i arbeidstiden. Jeg måtte ta meg noen timer fri for å tenke på situasjonen. I dag har jeg innkjøringsdag i kleshaugen. Jeg vasker klær i løpet av arbeidsdagen.

Jeg mener at det er på tide å prate om arbeidstid, barnehagehenting- og levering – uten å bli kalt sjåvinist, antifeminist eller diskriminerende.

Senest i forrige uke fortalte en mannlig bransjevenn meg følgende:

«En kompis av meg har nylig fått barn. Noe av det han gledet seg mest til er å gå først fra et møte fordi han må hente i barnehagen. Endelig er det hans tur.»

Er det sånn vi skal ha det?

Forskjellene øker

Det skjer noe med flere arbeidsplasser nå, selv om det er pålagt flere steder å «koble av etter jobb», så er arbeidsdagen mer flytende for flere. Man kan ta med jobben på hytta, eller på en øde øy (så lenge det er internett).

For meg og min medgründer, som eier vår egen bedrift, så er det enkelt å ta igjen jobbing på kvelden. Hvis flere arbeidsgivere åpner for en mer fleksibel arbeidshverdag, så kan det bety en enklere hverdag for foreldre, der de til og med kan få mer tid med barna sine.

Men følger barnehageordningen med utviklingen? Det trenger ikke å være så mye dyrere med en mer fleksibel barnehageordning(?). Nå snakker jeg ikke om at man nødvendigvis skal åpne en barnehage på en øde øy, men at man kan diskutere åpningstider og ferier.

Det skjer også lite på fødeseksjonen på Ahus. NRK kan melde om en dramatisk økning barnløse. En av seks kvinner og en av fire menn har ennå ikke fått barn når de er 45 år.

Ergo øker forskjellene på arbeidsplassen. Ved at rekrutteringsbyråer som Manpower får lov til å stille flere spørsmål (kanskje jobbe litt med intervjumetoden) så blir det færre overraskelser i møtet med faktisk arbeidsdag vs. arbeidsgivers forventninger.

Kvinner i lederroller

Det at vi ikke snakker om dette i intervjuer, gjør at det er vanskelig å utfordre problemstillingen om hvorfor ikke flere kvinner er i lederroller. Det må være lov å spørre om ansvarsfordelingen hjemme, slik at man som arbeidsgiver vet om du passer inn i deres arbeidskultur. Uansett kjønn.

Hvis jeg noen gang får barn, så håper jeg at debatten om 6-timersdagen er mer het. Samt at det er lov for rekrutterer og eller arbeidsgiver å ha en forventningsavklaring med potensielt ansatt hva gjelder arbeidstid, barn, henting- og levering i barnehage.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Sitter du alltid en halvtime over på jobb? Det bør du ikke, ifølge ny forskning

Slik får du råd til å være lenger hjemme med barna