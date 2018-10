Min kronikk 14. oktober prøvde å se norsk kunstproduksjon langs linjene av «fair trade» eller rettferdig handel.

Jeg var lettsindig nok til å bruke eksempler fra skjønnlitteraturen fordi jeg er forfatter selv, og fordi en del norske forfattere, som vi vet, trekker andre menneskers privatliv med seg inn i offentligheten uten å ta nevneverdig hensyn til dem.

Kristin Svorte

Fair?

Norske bokkjøpere henger godt med på internasjonale trender og betaler gjerne 7 øre ekstra for en bok når det bidrar til at papirbonden i Brasil dermed kan sende barna sine på skole. Vi synes det er fair at alle som bidrar i bokproduksjonen (unntatt forfatterne), får anstendig betalt.

Men når norske romanforfattere og forlagene deres publiserer halvt fiksjonaliserte detaljer ved andre menneskers privatliv, fremstår ikke produktet deres lenger som fair.

Romanforfatter Olaug Nilssen likte ikke å opptre som eksempel i mitt resonnement. Siden hun er en trent skribent og dessuten en prominent brageprisvinner, kunne hun derfor enkelt skrive et motinnlegg som kom på trykk allerede dagen etter.

Jeg hadde nemlig ikke skjønt poenget: Nilssen «utleverte (sønnen) Daniel», skriver hun, «for å lette byrdene til familiar med alvorleg funksjonshemming i familien (…).»

Flaut

Når interessen for personvern og privatlivets fred, inkludert barns rett til privatliv, ikke er større enn hos Olaug Nilssen, blir det flaut å etterlyse fairness i norsk bokproduksjon.