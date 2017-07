Klimaks nærmer seg i Venezuela: Blir det mer diktatur eller regimeendring? | Aslak J. Orre

Styrkeprøven i Venezuela nærmer seg et klimaks med to konkurrerende folkeavstemninger på to uker. President Nicolás Maduro ønsker å løse landets problemer – eller bare å beholde makten – gjennom valg til en ny grunnlovsforsamling 30. juli.

Men opposisjonen kom ham i forkjøpet og organiserte en folkeavstemning på rekordtid. Søndag 16. juli stemte 7,5 millioner regjeringsmotstandere for den gamle grunnloven.

Venezuela er altså i den absurde situasjonen at Maduro, Hugo Chávez’ arvtager og apostel, vil avskaffe Chávez grunnlov fra 1999, mens opposisjonen forsvarer den innbitt!

Opposisjonsalliansen MUD oppnådde å vise stemmetallet regjeringen (minst) må klare for å ha et minimum av legitimitet for en ny grunnlov. Det får den ikke. Regjeringen har lenge hatt mindre enn 25 prosent oppslutning – grunnlovsideen enda mindre – og vet at den ikke kan regne med mer enn tre–fire millioner stemmer. I motsetning til Chávez’ grunnlovsprosess i 1999, har ikke Maduros grunnlovsprosess nødvendig støtte. I den visshet fremmet han en manipulert ny valgordning.

Maduro velger udemokratiske løsninger

Parlamentet, dominert av opposisjonen, har vunnet styrke siden de daglige, folkelige demonstrasjonene begynte i april. Maduros grep om makten er stadig mer avhengig av å undertrykke protestene med våpenmakt, blant annet ved bruk av væpnede militser som terroriserer regjeringsmotstandere.

Maduro og chavista-regjeringen utgår av PSUV, partiet Hugo Chávez stiftet under sin regjeringstid (1998-2013). Ressursene blir mindre for hver dag som går:

Etter 17 års makt har de stelt i stand en sosial og økonomisk tilbakegang man trolig aldri har sett i nyere tid i Latin-Amerika.

Likevel nyter chavistaene det som er igjen av fattigfolks heltedyrkelse av Hugo Chávez. Regjeringen kan også regne med støtte fra hundretusener av statsansatte.

I tillegg kommer politiet, nasjonalgarden og hæren, som også antas å være lojale mot president Maduro. Støtten hules trolig ut for hver dag som går, men enn så lenge har regimet hjelp fra Cubas mer sofistikerte etterretning.

Reuters/Handout / X80001

Sammenbruddet i konstitusjonell orden

Da opposisjonen vant med to tredjedels flertall i parlamentet ved valget i desember 2015, fylte det utgående chavista-parlamentet høyesterett med lojale jurister med tvilsom kompetanse.

Maduro vingeklippet snart det nye parlamentet og ga budsjett- og lovgivende makt til hans høyesterett av «nikkedukker».

Chavistaene i andre offentlige institusjoner som rikskringkasting, valgkommisjonen, riksombudsmannen Tarek William Saab og riksadvokaten, Luisa Ortega Díaz, handlet også ustanselig partisk.

Da Maduro i mars formelt erklærte at høyesterett skulle overta parlamentets myndighet, ble «selv-kuppet» noe overraskende stoppet av Ortega Díaz. Mindre overraskende ble også hennes myndighet fjernet. Listen over grunnlovsbrudd er blitt lang.

Dobbeltmakt?

Etter søndagens suksess søkte parlamentet og MUD å utfordre Maduros styringsmakt: De utnevnte en alternativ høyesterett, kunngjorde generalstreik og snakket om en overgangsregjering. Hvordan de vil bruke makten, forblir usikkert.

Skifter de militære side, eller om noen i hærledelsen ser seg tjent med å styre gjennom krisen, kan Maduros tid som president ende i et helikopter til Havanna.

Om Maduros nye grunnlov blir vedtatt, kan et partidiktatur lik det cubanske bli resultatet. Ingen av alternativene lover stabilitet.

Militær inngripen eller overgangsforhandlinger

Militærledelsen skylder sine stillinger og rikdom til chavistaregjeringen. Men vil generalene stå last og brast med det nåværende vanstyret eller gripe inn mot Maduro og stoppe grunnlovsforsamlingen for å redde chavistaregimet? Vil generalene iverksette en eventuell unntakstilstand for å stoppe folkelige protester? Vil de nødstedte soldatene lystre?

Trykket øker daglig. Kanskje vil noen aksjonere i de neste ukene og føye seg inn landets rekke av ulykksalige militære inngrep i politikken. Imens forhandles det i kulissene om betingelser for chavistaenes maktovergivelse. Det føles som sluttspillet om dette kapittelet i Venezuelas historie er i siste fase.

