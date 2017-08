Kort sagt, tirsdag 29. august

Velferdstat og skatt

Per Fugelli, som snart skal døy, takkar Noreg for politikken som har skapt velferdsstaten og gjort landet godt, både å leva og døy i (kronikk 9. august). Han kan forlata livet og vera trygg for dei som er etter han.

Men vi veit at velferdsstaten kostar, og det reiser seg spørsmål om folket vil vera viljuge til å betala for denne politikken. Spørsmålet har vore framme når det er tale om skatt, og skatt er det som mykje av den politiske debatten dreier seg om. Lovnad om mindre skatt er eit sentralt middel til å få veljarane til å røysta på «deira» parti. Det er dette som er eit stridspunkt mellom høgre og venstresida i politikken. Det handlar eigenleg om solidaritet – om å vilja vera med og betala for sin neste. Denne viljen kan verta sett på prøve i framtida.

Det store fleirtalet av familiar har aldri hatt det så romsleg økonomisk. Eg har sjølv opplevd den store skilnaden – frå oppvekst i 1930-åra til pensjonist i mange år med ektefelle som minstepensjonist. Det er tydeleg at svært mange har god råd og legg seg til livsstil deretter. Dei kan visst aldri tenkja seg å ha mindre å rutta med. Sume fær ein veldig høg pensjon. Eg las i ei avis om Rune Bjerke, sjefen i DNB, at han vil få ei utbetaling på 210.000 kroner i månaden, med skatten betalt.

Det er no mykje tale om å få slutt på auken i dei økonomiske skilnadene i folket. Kan det verta mogeleg når mange skal ha så høge inntekter. Ektepar med to slike kan skaffa seg dyre hus og hytter, og hjelpa borna sine til ein lettare start i livet enn foreldre som har lite etter seg.

Framtida vil visa om Per Fugelli døyr trygg for folket i Noreg i tida som møter oss.

Hallvard Hegna, Telemark

Hellelands «styrking» er en svekkelse

Kulturminister Linda Hofstad Hellelands svar på kritikken fra Aftenpostens kulturredaktør er at «Regjeringens kulturpolitikk handler om å styrke norsk kultur ved å gi dem flere økonomiske ben å stå på». Store deler av kunstlivet anser denne «styrkingen» som en svekkelse av mulighetene til å videreutvikle tilbudet til publikum og ivareta bredden i samfunnsansvaret. Teatrene og orkestrenes rammevilkår er for eksempel redusert på grunn av manglende lønns- og priskompensasjon, og gaveforsterkningsordningen har ikke ført til mer privat finansiering.

Likevel hevder ministeren at Regjeringen har styrket kulturlivet og den totale finansieringen av kulturen. Vi savner faglige begrunnelser for Hellelands hovedsatsinger, når rammene for innholdsproduksjon og grunnleggende kunstnerisk utvikling og nyskaping svekkes.

Statsråden refererer til Kulturutredningen og sier at budsjettøkning ga mindre kulturbruk og dårligere lønn til kunstnere. Sannheten er at forutsigbare rammevilkår og særskilte investeringer førte til at mange kunstnere holdt tritt med ordinær lønnsutvikling, at publikumstilbudet ble styrket trass store pensjonsutgifter, og at kunsten fikk egnede lokaler, også i regionene.

Kulturdepartementet har dokumentasjon som motbeviser deler av konklusjonene i Kulturutredningen. Vi forstår at det kan gå fort i svingene, slik det også gjør når kulturredaktøren hevder at å «pøse» penger inn i kultur ikke bidro til å «øke kvaliteten». En statsråd har imidlertid et apparat som kan gå feilaktige påstander etter i sømmene. I stedet velger hun å reprodusere myter.

Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening

En flau vind fra Holmlia

Jeg har bodd ti år ved Holmlia i Oslo, et område som ofte blir omtalt i sterke ordelag. Nær halvparten av dem som bor her har innvandrerbakgrunn. Noen snakker om ghettoisering, andre om kulturelle berikelser. Sylvi Listhaug har trukket det frem som et område ingen kan ønske å bo i.

I lys av dette har mitt møte med Holmlia vært svært så udramatisk. Jeg merker hverken noe til ghetto eller samba. I løpet av ti år har jeg aldri vært vitne til vold eller andre ubehagelige situasjoner.

Én gang i året går jeg på Holmlia-festival for å høre musikk og smake mat fra hele verden, men de resterende 360 dagene går det i rock og kjøttkaker. Om noen ikke vil ha svinepølser i barnebursdag steker jeg bare en vegetarpizza. Det viktige i min hverdag er at skolen er bra, at folk er hyggelige og at bydelen er nær marka, fjorden og sentrum.

Samtidig som mange av oss trives veldig bra her, har bydelen utfordringer knyttet til blant annet barnefattigdom og trenger et områdeløft. Det er ikke lett å kommunisere et slikt dobbelt budskap, men både mediene og vi som bor her har et ansvar for å forsøke.

Geir Kjetil Sandve, Holmlia, Søndre Nordstrand

Jeg, en minstepensjonist

Jeg synes det er merkverdig at man snakker om pensjonister som gruppe. De er selvfølgelig dypt forskjellige. Det må komme av at man forakter folk som ikke har gjort seg fortjent til en normal pensjon. Eller som har vært hjemmearbeidende med barnestell og husstell. Eller

som har vært syk i mange år og har måttet ty til forståelsesfulle saksbehandlere ved sosialkontoret, nå NAV. Med støtte derfra mister man alle opptjente pensjonspoeng og må leve resten av livet som minstepensjonist.

Jeg fikk min første kreftdiagnose for 37 år siden, malignt melanom med spredning som jeg ikke kunne overleve. Nå var det slik at en god venn av meg satte hele universet i sving for å redde livet mitt. Et av disse tiltakene fikk meg ut av depresjonen, jeg arbeidet målbevisst og strengt for å kaste ut alt som ikke gikk min vei, slik jeg har beskrevet i min bok Kreftsyk, jeg? Samfunnet må ha meg unnskyldt, for da tenkte jeg ikke på inntekter og fremtidig pensjon, skrekkslagent tenkte jeg bare på å overleve (etter fem år var 992 av 1000 tilfeller døde).

Senere har jeg mistet en nyre, i morgen skal jeg ha en samtale med en kreftavdeling etter undersøkelse av mulig kreft i bukspyttkjertel. Hvis jeg har det, lever jeg ikke til jul.

Derfor synes jeg det er ganske håpløst å lese i Aftenposten (16. august) om hvor godt jeg har det med en månedlig inntekt på ca. 15.000 kroner, hvor det meste går til bolig. Jeg har for eksempel ikke råd til nødvendig tannbehandling, som jeg skrev om i denne spalten 21. juli.

Helge Rustand, Sande

Byrådet fører en sosial samferdselspolitikk

Berit Tolleshaug skriver at hun er bekymret for om samferdselspolitikken i Oslo er sosial nok. Jeg er helt enig med Tolleshaug i at sosial transportpolitikk er viktig.

Det er få ting som er viktigere for sosial utjevning og inkludering enn å forbedre kollektivtilbudet og legge til rette for gående og syklister. Dette er de desidert billigste transportformene og lavtlønte er som regel enda mer avhengig av gode og rimelige alternativer til bilen.

Miljøvennlig og sosial samferdsel er en hovedprioritering for byrådet. Vi har sikret 50 milliarder mer til store og viktige kollektivprosjekter, fått på plass tusen nye ukentlige kollektivavganger og tredoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen. Det gjør det enklere for flere å reise billig og miljøvennlig.

Men ikke alle kan klare seg uten bil. Nettopp det er noe av bakgrunnen for at Høyre, Ap og De Grønne har fått på plass en ny bompengeløsning. Nå må en større andel av bilistene betale, noe som fører til en mer rettferdig byrdefordeling.

De Grønne står fremst i kampen for en mer miljøvennlig og sosial samferdselspolitikk i Oslo. Det skal vi fortsette med.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Leteordningen må fjernes, ikke vurderes

Torsdag skriver Aftenposten at Venstre mener det norske petroleumsskattesystemet må testes mot Paris-avtalen. Sukk. Å avvikle leterefusjonsordningen er en no-brainer, og det burde Venstre vite.

Vi vet at vi allerede har funnet mer olje enn vi kan hente opp, om vi skal ha en sjanse til å nå Paris-avtalen. Derfor har vi hverken tid eller behov for flere vurderinger og utredninger.

De Grønne har allerede foreslått en avvikling av leterefusjonsordningen på Stortinget. Det stemte Venstre mot.

Vi forstår det er vanskelig å få gjennomslag for god politikk med partnere som ikke engang tror på at klimautfordringen er menneskeskapt. Samtidig har Venstre ansvaret for hvem de velger å samarbeide med.

Ola Elvestuen sier at en vurdering av leterefusjonsordningen vil bli et sentralt krav for Venstre etter valget. Dette «sentrale kravet» er ikke stort verdt, fordi Venstre dessverre ikke har andre alternativer enn å støtte Frp i regjering.

Miljøpartiet De Grønne vil nok en gang invitere Venstre med på vårt ultimatum: Nei til mer leting og utbygging av oljefelt. Skal vi oppnå dette, må vi avvikle oljebransjens klimafiendtlige og økonomisk risikable skattefordeler nå – ikke tvinne tommeltotter i fire nye år.

Shoaib Sultan, stortingskandidat Oslo MDG

Læring og aktivitet etter skoletid

Pedagog Lillian Gran peker i Aftenposten 22. august på at mange barn føler seg utrygge i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. Hun mener mange kommuner organiserer SFO som et «venterom». Vi i Arbeiderpartiet ønsker å erstatte den tradisjonelle skolefritidsordningen med en nasjonal aktivitetsskole (AKS) med krav til innhold og kvalitet. Men det skjer ikke så lenge Høyre styrer skolen og vi har en kunnskapsminister som mener det er helt greit at SFO kun er et «fritidstilbud».

I Oslo har Arbeiderpartiet for lengst tatt et endelig oppgjør med skolefritidsordningen. Vår nye aktivitetsskole har på ett år blitt gratis ved 57 skoler og er nå en forlenget del av skolen for tusenvis av elever. Elevene møter de samme temaene som i skolen, men de jobber med dem på andre og nye måter. Da forsterkes læringen og vi får mer motiverte elever. AKS har i tillegg tett samarbeid med idrett og frivillige aktører om aktiviteter og er også del av en egen forpliktende standard for hvordan overgangen skal være fra barnehage til skole.

Mens Høyre fortsatt ser på SFO som et «oppbevaringstilbud» ser Arbeiderpartiet på aktivitetsskolen som tidlig innsats i praksis. Det er synd at Regjeringen ikke har ambisjoner for barna også etter vanlig skoletid.

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo