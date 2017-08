Jegernes blyammunisjon er unødvendig og en trussel for naturen og folkehelsen | Arnemo og Punsvik

Det er høst og jakttid, og mye giftig blyammunisjon skal spres ut i norsk natur. Dette mener vi både er trist, uansvarlig og unødvendig siden det finnes fullgode alternativer som feller viltet like effektivt.

Bly er et giftig tungmetall og svært skadelig for både dyr og mennesker. Fugl som plukker opp blyhagl eller spiser byttedyr skadeskutt med blyhagl, forgiftes, ofte med døden til følge. Ett hagl er nok til å gi alvorlig forgiftning hos en ørn.

Hvithodeørnen døde av blyforgiftning: Trump fjernet Obamas forbud mot blyammunisjon

Åtselsetere som spiser slakteavfall fra dyr skutt med blyholdige kuler, forgiftes av blyfragmenter. For mennesker innebærer inntak av blyhagl eller blyfragmenter fra kuler en helserisiko. Verdens helseorganisasjon har slått fast at ethvert blyinntak er helseskadelig. Foster og barn er spesielt utsatt. Blyeksponering i ung alder kan skade hjernen og medføre redusert IQ og konsentrasjonsvansker.

Internasjonalt ståsted og historikken

Det er mer enn 30 år siden debatten om blyholdig ammunisjon ble reist i Norge, og den hadde da allerede pågått en stund internasjonalt. Danmark har i dag et totalforbud mot bruk av blyhagl, mens California har vedtatt et forbud mot all blyholdig jaktammunisjon gjeldende fra 2019.

I Norge ble det i 1991 innført forbud mot blyholdig ammunisjon til jakt i våtmark. Stortinget vedtok i 1996 å fase ut utslipp av tungmetaller i norsk natur. Forbud mot bruk av blyhagl på skytebaner ble innført i 2002, og i 2005 ble det et totalforbud mot blyholdig hagleammunisjon. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) gjennomførte en egen undersøkelse av drepeevnen til ulike alternativer til blyhagl og konkluderte i 2006 med at det fantes fullgode erstatninger for blyhagl.

Blyhaglforbudet opphevet

På årsmøtet i NJFF i 2009 ble det likevel vedtatt at forbundet skulle arbeide for å avvikle blyhaglforbudet utenfor våtmarksområder og skytebaner. I april 2014 fremmet tre stortingsrepresentanter fra Ap et forslag om å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og på skytebaner, noe som var i tråd med synet til NJFF. Miljødirektoratet avga i den forbindelse to vurderinger til Klima- og miljødepartementet, som begge anbefalte å opprettholde totalforbudet mot blyhagl.

I 2015 gjorde Stortinget følgende vedtak med 79 (Ap, H, Frp, Sp) mot 16 (KrF, SV, MDG) stemmer: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner».

Underlig nok vedtok Stortinget samme dag som de opphevet totalforbudet mot blyhagl, en handlingsplan for et giftfritt Norge. Bly står på myndighetenes såkalte prioritetsliste over giftstoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø og den nasjonale målsetting er å stanse utslippene innen 2020.

Hvor er miljøtroverdigheten?

Dette er en trist miljøsak for Norge og strider klart mot flere av Naturmangfoldlovens prinsipper. Vi oppfordrer på det sterkeste til at politikerne tar denne saken opp til ny behandling, lytter til fagmiljøene og at NJFF atter ter seg som den helhetlige miljøorganisasjonen vi engang oppfattet den å være. Hensynet til natur, dyreliv og folkehelse tilsier at vi snarest mulig bør fase ut all bruk av blyholdig ammunisjon!

Tor Punsvik skrev den første populærvitenskapelige artikkelen i Norge om temaet for mer enn 30 år siden. Jon M. Arnemo har doktorgrad i veterinærmedisin og har forsket på effekter av jaktammunisjon de siste 10 år. Begge skriver her som privatpersoner.

Her kan du lese mer om blyammunisjon:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.