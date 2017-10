Nav-«slippen» er et rettferdig og legitimt krav | Jan Davidsen

Aftenposten ber på lederplass 16. oktober pensjonistene betale selv for å få «slippen» tilbake i postkassen. Avisen ser seg også tjent med å raljere over at mange av de 32.000 som har signert oppropet om å få «slippen» tilbake, har gjort det på nettsiden www.slippenmin.no.

Svært mange av dem som har signert oppropet digitalt, har gjort det på vegne av en mor, far, tante eller nabo som ikke er digitale. Og som ser fortvilelsen når han eller hun ikke lenger har «slippen» som forteller hvor mye som er utbetalt fra Nav. Det forbauser oss at Aftenposten på lederplass ironiserer over dette.

Skal behandles med respekt

Nav anslår at mellom 500.000 og 600.000 pensjonister og uføre har reservert seg mot digital post eller ikke er registrert som digitale brukere.

Pensjonistforbundet mener disse personene skal behandles med den samme respekten som vi behandler alle andre innbyggere i dette landet.

Det er heller ikke slik at alle de av oss som bruker data, vil klare å gjøre det i fremtiden. Utviklingen går stadig fortere, samtidig som alderen gjør at hodet ikke alltid henger like godt med. Sannsynligvis vil det alltid være en gruppe analoge innbyggere.

Pensjonistforbundet har ingen problemer med å støtte statens eforvaltningsforskrift som sier at forvaltningen som hovedregel skal bruke digitale nettjenester. Derfor bør hovedregelen være at ingen alderspensjonister eller uføretrygdede får «slippen» på papir, med mindre de ikke selv ønsker det.

Betale selv?

På lederplass innfører Aftenposten et nytt prinsipp: «Du må gjerne kreve rettigheter, men da må du betale selv», ved at avisen mener pensjonister som vil ha utbetalingsmeldingen sin på papir må betale for dette selv. Avisen avslører her et iskaldt samfunnssyn.

Senterpartiet har i Stortinget foreslått at utbetalingsmeldingen fra Nav skal gjeninnføres fra 1. januar 2018. Dette kravet støttes av SV, Arbeiderpartiet, Rødt, MDG og KrF. Det er med andre ord flertall på Stortinget for denne saken.

Det er KrF som sitter med nøkkelen. De har gått til valg på at pensjonistene får «slippen» tilbake. Og partiet pleier å være til å stole på. Det har vi sett de siste to årene der KrF har kjempet igjennom økningen i minstepensjon, for deretter å oppleve at regjeringen, og Frp spesielt, har tatt æren for økningen.

Sp har i tillegg foreslått at Stortinget pålegger Nav å kommunisere med brukerne sine slik at folk forstår vedtakene som Nav fatter innenfor pensjonsfeltet.

Oppropet «jeg vil se slippen min» er etter vårt syn et rettmessig krav fra landets pensjonister.

