Lettvinte påstander om Manchester City

Per Arne Rennestraum Redaktør, medlemsbladet Scandinavian True Blue

Manchester Citys Phil Foden kjemper om ballen mot Liverpool-spillerne Jordan Henderson og Fabinho. Foto: Jon Super / AP / NTB

Nå som City er tilbake der de hører hjemme, er det i Aftenpostens spalter at den ærerike klubben får bank.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten følger en oppmerket sti der det er legitimt å hjernevaske leserne med tendensiøse og lettvinte påstander om Manchester City Football Club.

Vi Manchester City-supportere skal tåle mye. Det gjør vi da også, etter å ha brukt sparepengene våre til å reise over til England for å se klubben tape for storheter som York og Halifax. På tredje nivå samlet City fulle hus i en sesong da rivalen United vant the treble (et begrep som brukes når et fotballag vinner både den viktigste nasjonale cupen, serien og Mesterligaen i samme sesong, red.anm.)

Nå som City er tilbake der de hører hjemme, er det i Aftenpostens spalter at den ærerike klubben får bank.

11. mars skriver Daniel Røed-Johansen: «De forente arabiske emirater styrer mot Premier League-tittelen forkledd som Manchester City.»

Mener han det samme om selskaper eid av det norske oljefondet i emiratene? Er det norske oljefondet forkledd som disse?

Og mener kommentatoren at Emirates spiller fotball i Nord-London, forkledd som Arsenal?

Flyselskapet har spyttet inn milliardbeløp i Arsenal. De betaler lønnen til Martin Ødegaard, landslagskapteinen som prisverdig nok demonstrerte mot brudd på menneskerettighetene i Qatar.

Røed-Johansen påstår 9. april at City «eies i praksis av oljefondet til De forente arabiske emirater.» Abu Dhabi Group, som er en av aksjonærene i City Football Group, er ikke eid av Emiratenes oljefond, men av politiker Mansour bin Zayed Al Nahyan.

23. mars peker den samme journalisten på to klubber som er økonomisk dopet i engelsk fotball: Chelsea og Manchester City. Alle toppklubber i Europa er dopet.

Det er satt i scene av Uefa og Fifa. De sørger for at fotballen tilføres titalls milliarder gjennom TV-rettigheter, gambling, alkohol og flyselskaper tilhørende tvilsomme regimer.

Det er klart jeg ikke står for Abu Dhabi-regimets grusomheter. Det har jeg skrevet spalte opp og spalte ned om i medlemsbladet vårt. Men jeg heier på laget og ikke på dem som eier aksjer i klubben.