Helseministeren forsterker pårørendes skam

Jeanette Flagstad Pårørende til rusavhengig

Nå nettopp

Det er mange grunner til at et menneske blir rusmisbruker, skriver innleggsforfatter Jeanette Flagstad. Foto: Geir Dokken

Bent Høie skaper inntrykk av at mennesker med rusproblemer kun kommer fra ødelagte hjem med omsorgssvikt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle rusavhengige befinner seg ikke i Brugata i Oslo eller i fengsel. Rusproblemer kan skje i alle familier – i hele Norge. For hver rusavhengig finnes flere pårørende.

Når helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Dagbladet og VG 19. februar legger hovedansvaret for rusavhengighet på oppvekst, bidrar han til økt skam og stigma i mange familier som gang på gang har tatt imot når noen falt:

«Ja, det finnes unntak, mennesker som har hatt en fantastisk fin barndom og alle muligheter i livet, som er blitt rusavhengige. Men de er unntakene. Hovedregelen er at rusavhengige ofte er utsatt for store overgrep, vold, manglende omsorg i barne- og ungdomsårene.»

Mange årsaker til rusmisbruk

Inntrykket Høie skaper, er at mennesker med rusproblemer kommer fra ødelagte hjem med omsorgssvikt.

Men Høie løfter bare frem en bit av sannheten. Det er mange grunner til at et menneske blir rusmisbruker. Vi er tusenvis av pårørende til tungt rusavhengige som ikke er blitt utsatt for overgrep og manglende omsorg – og som ofte ikke ønsker hverken hjelp eller behandling.

Psykiatrispesialist og professor Jørgen Bramness, som er seniorforsker hos Folkehelseinstituttet, presenterte i februar 2020 anslagsvise tall for rusavhengige i Norge:

• 200.000-300.000 for alkohol

• 20.000-40.000 for vanedannende legemidler

• 15.000-30.000 for illegale rusmidler

Dette er til sammen et sted mellom vel 200.000 til oppimot 400.000 mennesker.

Les også Aftenposten mener: Rusreform på høy tid

Pårørende trenger også hjelp

Rusreformens intensjon om ikke å straffe mennesker som trenger hjelp, er god.

Men samfunnet og hjelpeapparatet er preget av en retorikk hvor skylden for rusmisbruk legges på oppveksten og gjør at mange pårørende kjenner på følelsen av skam og fortvilelse. Disse familiene burde fått støtte, men strever i stillhet.

Usynlige tigre er en organisasjon som representer pårørende. Vi kjemper for de rusavhengige vi er glad i.

Målet er å bli synlige tigre, bli kvitt skammen og våge å be om den støtten vi som pårørende trenger. Bent Høie forsterker dessverre denne skammen.