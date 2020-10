Hold ut, kjære Oslo!

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Helseminister Bent Høie (H) forklarer hvorfor innbyggerne i Oslo ikke kommer til å nyte godt av mandagens lettelser i koronarestriksjonene. Foto: Regjeringen / Borgos Foto AS

Det blir bra til slutt, lover helseministeren.

Nå gjør Oslos innbyggere en jobb for oss alle. De står i første linje og hindrer at lokal smitte vokser til utbrudd som rammer hele landet.

Mandag åpner vi landet litt mer. Da fjerner vi den nasjonale skjenkestoppen og åpner for trening i breddeidretten for voksne. Da tillater vi at det bare er ett sete mellom publikum i saler med fastmonterte seter og åpner for arrangementer med inntil 600 deltakere.

Innbyggerne i Oslo kommer ikke til å nyte godt av denne åpningen. Ikke ennå. Smitten i hovedstaden er så høy at byrådet ikke vil åpne opp. Det er en klok avgjørelse.

I Europa har vi sett at nye nasjonale utbrudd ofte starter i de store byene. Derfor er det både viktig og riktig at Oslo nå tar tøffe grep for å slå ned smitten.

Nå bruker innbyggerne i hovedstaden munnbind når de tar buss, bane eller trikk. Mange av dem har tatt plass på hjemmekontoret ved kjøkkenbordet. De får ikke samles mer enn ti personer og blir oppfordret til å droppe julebord, barnebursdager og fester.

Nå er det Oslo som står i første linje

Norge er nå et annerledesland i en verdensomspennende pandemi. Vi har lavere smitte og et åpnere samfunn enn de fleste andre land. Det er mulig fordi kommunene slår ned lokale utbrudd og folk følger smitterådene.

Jeg vet at mange er slitne etter et halvt år med en pandemi som hindrer dem i å leve som de ønsker. Derfor er det så viktig at vi ikke gjør folks hverdag tyngre ved å ta tøffe grep der smitten er lav. Når kommuner som har lokale utbrudd slår ned smitten raskt, kan vi holde resten av samfunnet åpent. Det gjør belastningen på befolkningen mindre der smitten er lav.

Bergen har gjort det. Sarpsborg har gjort det. Moss har gjort det. Hamar har gjort det. Nå er det Oslo som står i første linje.

Det holder ikke med handlekraftige ledere for å lykkes. Det er innbyggerne som må gjøre jobben ved å følge smitteråd og smitteregler.

Så tusen takk, kjære Oslo. Hold ut. Hold sammen. Det blir bra til slutt.