Frihet i Nav?

Friheten til å utøve faglig skjønn utfordres ofte av forventinger fra ledelsen i Nav om å holde budsjett, skriver Maria Hollie Rieck.

Jeg etterlyser at politikere og ledere på alle nivåer tar ansvar for at loven følges.

Aslak Bonde skriver i Morgenbladet nylig om den rådende politikkens holdning til arbeidslinjen og hvordan frykten for trygdemisbruk påvirker hele Nav-systemet.

Han refererer til det Nav-direktør Hans Christian Holte skriver i sitt leserinnlegg i Aftenposten 29. november om at Nav-ansatte ikke innhenter dokumentasjon fordi de er mistenksomme, men at de trenger dokumentasjon for å kunne vurdere personens hjelpebehov. Slik at de som Bonde kaller «verdig trengende» skilles ut fra de som ikke er verdig trengende.

Bonde peker på utfordringen mellom tillit og kontroll som saksbehandlerne står i, og han mener at politikerne ikke tørr å sette Nav fri. Han foreslår et forsøksprosjekt der Nav-ansatte fristilles alle regler og ordninger og gjør det som er best for brukeren. Jeg er langt på vei enig med Bonde, men stiller spørsmål ved om ikke sosialtjenesteloven i dag faktisk gir dette handlingsrommet og friheten som han foreslår at Nav-ansatte får.

Den siste tiden har debatten i stor grad handlet om mennesker som istedenfor å kontakte Nav, har henvendt seg til frivillige organisasjoner for å få nødhjelp og støtte til feiring av jul.

Krysspress

I de fleste tilfellene er det sosialhjelp, som er regulert etter Sosialtjenesteloven, som skal utbetales til disse formålene. Sosialtjenesteloven er en skjønnbasert lov som inneholder fem lovpålagte tjenester som kommunene i Nav er pålagt å yte.

Friheten til å utøve faglig skjønn utfordres ofte av forventinger fra ledelsen i Nav om å holde budsjett. Dermed blir generelle regler innført som ofte strider imot lovens krav om å gjøre individuelle vurderinger i alle saker, med andre ord, det som er best for brukeren.

Saksbehandlerne opplever ofte et moralsk stress og må stadig minne ledelsen på at de jobber etter et lovverk og plikter å gjøre individuelle vurderinger for å sikre rettsikkerheten til sosialhjelpsmottakerne.

Lederne på sin side står i et krysspress mellom kommunenes krav om budsjetthensyn og lovverket saksbehandlerne jobber etter. I tillegg mener jeg at det mangler kunnskap og kompetanse på det sosialfaglige feltet hos mange ledere i Nav. De kommunale tjenestene blir derfor ikke prioritert, og de fem lovpålagte tjenestene ytes ikke i den grad de skal.

Stort handlingsrom

Hvis Sosialtjenesteloven tas alvorlig, vil det nettopp fristille mange Nav-ansatte, som Bonde foreslår, til å hjelpe personene på best mulig måte og slippe å måtte forholde seg til en praksis som ledelsen lager på bakgrunn av budsjetthensyn.

Loven er allerede skjønnsbasert i alle de fem lovpålagte tjenestene. Det er altså et stort handlingsrom der. Ved å bruke friheten som ligger i det, blir tjenestene tilpasset personens behov. I tillegg blir ytelsen midlertidig for flere, ikke langvarig, slik den er i dag, og de totale utbetalingene til sosialhjelp reduseres.

Jeg etterlyser at politikere og ledere på alle nivåer tar ansvar for at loven følges, slik at vi endrer systemet som i dag oppleves mer fremmedgjørende enn mulighetsskapende for både mottakere av sosialhjelp og saksbehandlere i Nav.